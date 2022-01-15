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15.01.2022 16:33
Рубрика: В мире

В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Текст: Максим Макарычев

Власти Китайской Народной Республики в преддверии Олимпиады ужесточили меры по борьбе с коронавирусом в ряде городов страны.

В частности, в городе Тяньцзинь, расположенном примерно в часе езды от Пекина, в субботу утром начался третий этап массового тестирования населения, который продлится 24 часа. Порт и производственный центр с населением 14 миллионов человек, Тяньцзинь является одним из шести китайских городов, где правительство ввело строгий карантин и другие ограничения в рамках так называемой политики "нулевого COVID-19" - отслеживания каждого случая заражения вирусом, отмечает АР.

Власти города Чжухай на юге страны приостановили полеты в Пекин и автобусное сообщение со столицей провинции Гуандун Гуанчжоу. В Чжухай введено общегородское тестирование, а жителям запрещено выезжать из него без уважительной причины. Власти финансового центра страны Шанхая, в котором зарегистрировано относительно мало случаев заражения коронавирусом, также частично ограничили выезд из города.

Китай также запретил десятки зарубежных рейсов из Европы, Канады, США, Индонезии и других стран, после того как пассажиры по прибытии дали положительный результат на вирус. Китай неоднократно вводил такие широкие ограничения на передвижение с начала 2020 года, вскоре после того, как вирус был впервые обнаружен в городе Ухань. В результате властям страны удалось удержать вирус от перерастания в масштабную национальную вспышку. Уровень вакцинации населения в КНР сейчас превышает 85 процентов.

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