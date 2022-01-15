В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву

В МИД России сообщили, что визит председателя ОБСЕ, главы польской дипломатии Збигнева Рау в РФ запланирован в середине февраля. "Запланирован", - подтвердили в МИД РИА Новости. Ранее эту информацию передала пресс-служба польского МИД.

"В середине следующего месяца - скорее всего, 15 февраля - председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - цитирует пресс-секретаря Лукаша Ясину агентство РАР. По его словам, Россия является одним из важнейших государств-членов.

Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств организации.

Россия рассчитывает, что Польша как председатель ОБСЕ не будет выражать личную позицию польского руководства в отношении Москвы, комментировал постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич. Дипломат особо отметил, что председатель ОБСЕ должен исходить и учитывать в своей деятельности, особенно в публичных заявлениях, позиции, которые были согласованы на консенсусной основе в организации.