В Нидерландах частично ослабили меры изоляции

Нидерланды 15 января ослабили действие режима строгой изоляции. Данная мера, отмечают наблюдатели, предпринята под сильным давлением предпринимателей. Нидерланды - первая европейская страна, которая закрылась из-за распространения высоко передаваемого "омикрон"-варианта коронавируса, уточняет politico.eu.

В большинстве регионов страны разрешено открывать магазины, парикмахерские, спортивные клубы. Университетам и профессиональным колледжам будет разрешено вновь открыть свои двери. Рестораны, музеи, театры и кинотеатры останутся закрытыми как минимум до 25 января. Согласно решению правительства, магазинам разрешено работать до 17 часов. Гражданам разрешено принимать на дому четырех посетителей, ранее их было двое. Карантин не распространяется на тех, кто получил ревакцинацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте дал понять, что в конце января в стране могут быть введены новые послабления. Однако риск перегрузки системы здравоохранения Нидерландов остается высоким, отмечают наблюдатели.

Сопротивление жестким мерам изоляции в Нидерландах резко возросло в последние дни. "Кабинет министров не хочет оставить гастрономию в покое", - написал в Twitter генеральный директор национальной отраслевой ассоциации Дирк Беляртс. Владельцы ресторанов уже объявили о проведении акций протеста в субботу и хотят открыть свои кафе и рестораны, несмотря на запрет.

В пятницу в Нидерландах, в стране с населением около 17,5 миллионов человек, было зарегистрировано более 35 тысяч новых случаев заражения. По словам Рютте, ввиду резкого увеличения числа заражений одновременное открытие большего количества секторов экономики представляется невозможным.