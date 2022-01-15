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15.01.2022 21:26
Рубрика: В мире

В Норвегии признали суперфудом "ненавистную горбушу" из России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Норвегии после изучения качества рыбы в местных реках пришли к выводу, что "ненавистная многим горбуша", которая попала туда из России, не только вкусна, но и способна принести рыбакам финансовую выгоду. Об этом пишет портал NRK.

В последние годы горбуша, которую называют тихоокеанским или "русским лососем", чаще стала встречаться у побережья Норвегии. Минувшим летом там были замечены целые косяки горбуши, которая шла на нерест. Ученые опасались, что из-за этого пострадает норвежская популяция дикого лосося, в связи с чем было выловлено как можно больше горбуши перед нерестом.

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На этом фоне Норвежский институт исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультур - Nofima - впервые исследовал свойства горбуши - аромат, текстуру, содержание жира, цвет, а также само филе, часть которого закоптили, а другую часть - отправили на хранение. "Горбуша обладает очень высоким качеством, это рыба - суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося", - заявил Турбьерн Тобиассен из Nofima.

По оценкам института, короткий жизненный цикл горбуши в два года не позволяет скапливаться токсинам в рыбе, также у нее нежная икра, которая пользуется высоким спросом, отметил старший научный сотрудник Стен Сиикавуопио. На вопрос журналистов, уместно ли "рекламировать вредную для норвежской природы рыбу", Тобиассен ответил, что "рыба уже в наших водах" и она может стать "ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды". Сиикавуопио добавил, что необходимо лишь придумать орудие для лова, чтобы "аккуратно отсеивать нежелательные виды".

Горбуша водится в северных районах Тихого океана, она начала распространяться в норвежских водах с 1960-х годов из района Кольского полуострова России. Известно, что горбуша нерестится в нечетные года, и в 2021 году ее было очень много, из-за чего к ней и было повышенное внимание. Резкий рост популяции произошел в 2017 году, когда с нескольких сотен рыб их число выросло до 11 тысяч.

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