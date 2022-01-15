В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Пекине, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

Власти указали, что инфицированный гражданин проживает в районе Хайдянь, расположенном на северо-западе города. За последние 14 дней он не путешествовал и не посещал другие провинции.

В КНР основательно подготовились к Олимпийским играм, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине. В стране более 85 процентов населения или более 1,22 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от коронавируса, информировал государственный комитет по делам здравоохранения.

По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек, уточнил официальный представитель ведомства Ми Фэн.

Между тем первый случай смерти человека от "омикрона" зафиксирован в Японии. Речь идет о пожилом мужчине, скончавшемся в городе Сидзуока. Анализ подтвердил, что он стал жертвой штамма "омикрон", передает информагентство Kyodo.