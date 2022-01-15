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Рубрика: В мире

В Польше посмеялись над Украиной из-за "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Читатели польского портала Interia выразили сомнения в том, что Украина получит выгоду от остановки "Северного потока-2".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Накануне Сенат США отклонил законопроект о санкциях против проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против. В Белом доме также опасаются, что документ "подорвет единство европейских союзников".

"Санкции-это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток-2" заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!" - написал пользователь mefis58.

"Следует дать разрешение на запуск "Северного потока-2". Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует", - подчеркнул Myślący.

"Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу", - полагает читатель jednak.

"Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров)", - отметил czyż nie.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь", - резюмировал Pepe.

Россия рассматривает законопроекты о новых санкциях как продолжение деструктивной линии Вашингтона, комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова..

Процесс сертификации "Северного потока-2" приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать газопровод как рычаг давления на Россию. Судьбу его будут решать регуляторы ЕС и Германии. Берлин по-прежнему поддерживает проект. "Темы"Северного потока - 2" и ситуации вокруг Украины не стоит смешивать", - заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Более половины жителей Германии поддержали "Северный поток-2"
В мире Европа Польша Газопровод "Северный поток-2"

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