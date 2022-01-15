В провинции Идлиб террористы убили сирийского военного

В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб сирийский военнослужащий. Об этом в субботу, 15 января, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным наших военных, всего в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки было зафиксировано 6 обстрелов. Они велись со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". За этот же период в сирийской провинции Алеппо было зафиксировано четыре обстрела, а в провинции Идлиб - два.

Олег Журавлев также заявил, что в Сирии выполняются положения российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании" от 22 октября 2019 года. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, сказал контр-адмирал.