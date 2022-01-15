В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний

Не рекомендовал верующим участвовать в традиционных крещенских купаниях председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Он считает, что в условиях пандемии коронавируса это не принесет положительного эффекта.

- Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь, - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24". - Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться. И я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом

Он также уточнил, что крещенские купания - не церковный ритуал или предписание. За купаниями - исключительно собственная инициатива участников.

Но в ситуации, когда свирепствует вирус, а у многих из-за перенесенной болезни ослаблен организм, митрополит Иларион не рекомендует никому из православных верующих погружаться в прорубь.

Справка "РГ"

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Это один из самых древних христианских праздников. В России он обычно сопровождается массовыми купаниями в крещенских прорубях.