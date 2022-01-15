В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон и НАТО готовы продолжать диалог с Москвой, вызвали у заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова неоднозначное впечатление.

10 января в Женеве Москва и Вашингтон провели консультации по стратегической стабильности. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также встреча на площадке ОБСЕ в Вене. Блинкен сообщил, что поговорил генеральным секретарем Североатлантического блока Йенсом Столтенбергом, а также заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией.

"Это некий признак разумности. Но не покидает ощущение, что это, возможно, способ заболтать всю переговорную историю… То есть само по себе это сообщение свидетельствует о том, что Вашингтон не собирается прерывать российско-американский диалог. Но необходимо прояснить: это попытка затягивания процесса или попытка перейти в конструктив", - прокомментировал RT Климов слова Блинкена.

По мнению сенатора, стоит немного подождать и посмотреть, о чем идет речь. Так, еще неясно, в каком формате и когда состоятся следующие встречи.

"И, самое главное, будут ли нам представлены письменные предложения Вашингтона? Мы же именно это их попросили сделать - как можно быстрее предоставить нам письменные требования", - добавил он.