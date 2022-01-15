В США намерены изменить способ посадки самолетов

Федеральное авиационное управление (FAA) США объявило об изменении способа посадки некоторых самолетов в аэропортах США.

В настоящее время большинство самолетов, приземляющихся в аэропортах, снижаются по так называемому ступенчатому методу, когда лайнер многократно включает двигатели во время снижения, отмечает ABC News. В соответствии с новым планом американского авиационного ведомства, самолеты вместо этого будут снижаться с крейсерской высоты на взлетно-посадочную полосу по более плавной непрерывной траектории с двигателями, работающими почти на холостом ходу. Это приведет к сокращению выбросов в атмосферу, заверили в FAA, добавив, что пассажиры смогут ощутить более плавный и тихий заход на посадку, когда двигатель не набирает обороты на протяжении всего спуска. Подобная техника непрерывной посадки также является более тихой для районов, окружающих аэропорты, уточнили в агентстве.

В 2021 году FAA внедрило OPD - способ спуска с оптимизированным профилем в различных аэропортах по всей стране, включая международные аэропорты Даллас-Форт-Уэрт, Майами и Орландо. В этом году планируется осуществить подобные спуски в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, международном аэропорту Канзас-Сити в Миссури и на аэродроме Эппли в Омахе в штате Небраска. Исследователи из FAA и Технологического института Джорджии обнаружили, что использование OPD сократило примерно 18,5 тонны выбросов углекислого газа в международном аэропорту Лос-Анджелеса всего за один год.

Этот шаг является частью работы агентства по достижению чистого нулевого выброса парниковых газов в авиационном секторе к 2050 году, о котором было объявлено на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в ноябре прошлого года.