Новости

В провинции Идлиб террористы убили сирийского военного 22:54
В США намерены изменить способ посадки самолетов 22:48
Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней 21:59
В Норвегии признали суперфудом "ненавистную горбушу" из России 21:26
Павел Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту 20:46
Подготовленные литовскими инструкторами снайперы прибыли в Донбасс 20:41
Алексей Миранчук переходит в "Дженоа" 20:41
На Курилах объявили угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 20:02
На побережье Японии обрушилось цунами 19:59
На федеральную трассу в Сочи сошел сель 19:38
Госдума: США следовало бы разработать хоть один сценарий налаживания отношений с РФ 18:57
Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду 18:41
В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном" 18:36
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами 17:34
Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике "омикрона" 17:16
Суд в Москве арестовал американского пенсионера-педофила 17:15
В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 16:33
Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря 16:32
В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний 16:28
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ 16:22
Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве 16:21
Студент устроил резню в университете Токио 16:01
В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой 15:35
В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 22:48
Рубрика: В мире

В США намерены изменить способ посадки самолетов

Текст: Максим Макарычев
Федеральное авиационное управление (FAA) США объявило об изменении способа посадки некоторых самолетов в аэропортах США.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В настоящее время большинство самолетов, приземляющихся в аэропортах, снижаются по так называемому ступенчатому методу, когда лайнер многократно включает двигатели во время снижения, отмечает ABC News. В соответствии с новым планом американского авиационного ведомства, самолеты вместо этого будут снижаться с крейсерской высоты на взлетно-посадочную полосу по более плавной непрерывной траектории с двигателями, работающими почти на холостом ходу. Это приведет к сокращению выбросов в атмосферу, заверили в FAA, добавив, что пассажиры смогут ощутить более плавный и тихий заход на посадку, когда двигатель не набирает обороты на протяжении всего спуска. Подобная техника непрерывной посадки также является более тихой для районов, окружающих аэропорты, уточнили в агентстве.

Фото: REUTERS
Когда перестанут падать самолеты

В 2021 году FAA внедрило OPD - способ спуска с оптимизированным профилем в различных аэропортах по всей стране, включая международные аэропорты Даллас-Форт-Уэрт, Майами и Орландо. В этом году планируется осуществить подобные спуски в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, международном аэропорту Канзас-Сити в Миссури и на аэродроме Эппли в Омахе в штате Небраска. Исследователи из FAA и Технологического института Джорджии обнаружили, что использование OPD сократило примерно 18,5 тонны выбросов углекислого газа в международном аэропорту Лос-Анджелеса всего за один год.

Этот шаг является частью работы агентства по достижению чистого нулевого выброса парниковых газов в авиационном секторе к 2050 году, о котором было объявлено на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в ноябре прошлого года.

В мире США Общество Экология

Главное сегодня

В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках