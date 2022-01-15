Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться

"Не было таких. Была на памяти человечества испанка, действительно серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже завершилось за два с половиной года. И этот вирус никуда не делся - он просто превратился в сезонный грипп. Тогда вакцин не было и просто переболели все. И в результате сформировался популяционный иммунитет. Вирусу больше деваться некуда, он циркулирует, заражает, но уже не вызывает тяжелой болезни", - заявил Чумаков.

Переболеть же, по словам Чумакова, придется всем.

"Изменился вирус таким образом, что если раньше старые варианты детей не трогали, то сейчас люди молодого и среднего возраста болеют гораздо больше. И много детей заболевает и попадает в больницы. Не надо думать, что это пустяк", - сказал Константин Чумаков.

Также вирусолог перечислил основные симптомы омикрона - головная боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель, раздражение в носу.