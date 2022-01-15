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Рубрика: Общество

Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться

Текст: Алексей Рыбин
Директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков объяснил, почему пандемия коронавируса может скоро закончиться. Как рассказал специалист в эфире "Радио России", нет ни одной пандемии, которая длилась бы дольше 2-3 лет.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

"Не было таких. Была на памяти человечества испанка, действительно серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже завершилось за два с половиной года. И этот вирус никуда не делся - он просто превратился в сезонный грипп. Тогда вакцин не было и просто переболели все. И в результате сформировался популяционный иммунитет. Вирусу больше деваться некуда, он циркулирует, заражает, но уже не вызывает тяжелой болезни", - заявил Чумаков.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Переболеть же, по словам Чумакова, придется всем.

"Изменился вирус таким образом, что если раньше старые варианты детей не трогали, то сейчас люди молодого и среднего возраста болеют гораздо больше. И много детей заболевает и попадает в больницы. Не надо думать, что это пустяк", - сказал Константин Чумаков.

Также вирусолог перечислил основные симптомы омикрона - головная боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель, раздражение в носу.

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