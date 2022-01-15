Впервые в мире в позвоночник имплантировали искусственные стволовые клетки

Новости

Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
Токаев поручил установить точное количество жертв массовых беспорядков 12:11
Лукашенко: Операция ОДКБ - эффективный механизм борьбы с цветными революциями 12:04
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения 11:42
Минобороны Беларуси: Миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане 11:33
Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП на Варшавском шоссе 11:25
Траты россиян на покупки и услуги в новогодние праздники выросли на 10-12% 10:43
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы увеличилось до девяти человек 10:36
7-летняя блогер из России заработала 28 млн долларов 10:25
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы 09:44
На юго-западе Москвы в крупном ДТП пострадали пять человек 09:25
Как в Москве утилизируют новогодние деревья 08:35
Блинкен обозначил готовность к диалогу США и НАТО с Россией 08:28
Эпидемиолог Руженцова: Антитела после COVID-19 атакуют живые клетки 07:58
Финансист Брагин объяснил, как будут расти ставки по вкладам в 2022 году 07:15
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину 07:07
Глава Сахалинской области дал УК два дня на очистку дворов от снега 06:53
Еще 18 самолетов 15 января вывезут из Казахстана в РФ технику и военных 06:50
Гинцбург анонсировал исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет 06:20
Профессор Вехов перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 05:32
Профессор Финогенова назвала условия досрочного выхода на пенсию 04:25
Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили 04:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
15.01.2022 11:59
Рубрика: Общество

Впервые в мире в позвоночник имплантировали искусственные стволовые клетки

Текст: Вера Черенева

В Японии врачами из Университета Кэйо впервые в мире была проведена операция по имплантации в позвоночник iPS-клеток, это искусственные стволовые клетки. Как сообщают в вузе, пациент чувствует себя хорошо.

Фото: iStock
The Lancet: Прием больших доз витамина D пожилыми повышает риск онкологии

Диагноз участника эксперимента, его пол и возраст ученые не раскрывают. Известно лишь, что человек ранее получил травму позвоночника. Пациенту в ходе операции под общим наркозом были имплантированы около двух миллионов iPS-клеток, общий объем суспензии, влитой в позвоночник, составил 0,02 миллилитра. Она вводилась под общим наркозом непосредственно в эпицентр повреждения.

За состоянием пациента пристально следят врачи, а также специалисты Независимого комитета по мониторингу данных. Спустя три месяца после операции комитет вынесет решение, стоит ли продолжать эксперимент, безопасен ли он для пациента и есть ли эффективность от такой операции. Если результат будет положительный, то группа врачей планирует провести еще три таких трансплантации.

Искусственные стволовые клетки получают путем эпигенетического программирования от взрослого человека методом выращивания. Ученые уже умеют выращивать клетки эпителия, мышц, крови. Первые операции по трансплантации таких клеток начались в середине двухтысячных, но массовыми до сих пор не стали. Повреждения спинного мозга таким методом пытаются вылечить впервые в мире.

Общество Здоровье Общество Наука

Главное сегодня

Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину
"Газпром" подал иск к польской PGNiG для пересмотра цены
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ
Гинцбург: Пожилым лучше не вакцинироваться "Спутником Лайт"
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады