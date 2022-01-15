Впервые в мире в позвоночник имплантировали искусственные стволовые клетки

В Японии врачами из Университета Кэйо впервые в мире была проведена операция по имплантации в позвоночник iPS-клеток, это искусственные стволовые клетки. Как сообщают в вузе, пациент чувствует себя хорошо.

Диагноз участника эксперимента, его пол и возраст ученые не раскрывают. Известно лишь, что человек ранее получил травму позвоночника. Пациенту в ходе операции под общим наркозом были имплантированы около двух миллионов iPS-клеток, общий объем суспензии, влитой в позвоночник, составил 0,02 миллилитра. Она вводилась под общим наркозом непосредственно в эпицентр повреждения.

За состоянием пациента пристально следят врачи, а также специалисты Независимого комитета по мониторингу данных. Спустя три месяца после операции комитет вынесет решение, стоит ли продолжать эксперимент, безопасен ли он для пациента и есть ли эффективность от такой операции. Если результат будет положительный, то группа врачей планирует провести еще три таких трансплантации.

Искусственные стволовые клетки получают путем эпигенетического программирования от взрослого человека методом выращивания. Ученые уже умеют выращивать клетки эпителия, мышц, крови. Первые операции по трансплантации таких клеток начались в середине двухтысячных, но массовыми до сих пор не стали. Повреждения спинного мозга таким методом пытаются вылечить впервые в мире.