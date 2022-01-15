Врач назвала витамин против старения

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала "Пятому каналу" о пользе витамина В2.

Дело в том, что многие биохимические процессы в организме происходят с участием витаминов группы В. Витамин В2, или рибофлавин, необходим для стимулирования обменных процессов, его производные входят в состав важнейших окислительно-восстановительных ферментов. Благодаря этому В2 участвует в синтезе белковых молекул, ускоряет метаболизм жиров и углеводов. Этим он замедляет процессы старения, расщепляет в организме чужеродные D-изомеры аминокислот, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий.

Именно витамин B2 необходим для образования эритроцитов, антител, для регуляции роста и репродуктивных функций в организме.

Его роль в здоровье кожи, ногтей и волос признана тем, что его называют "витамином красоты".

Нехватку рибофламина можно определить по сухости слизистой оболочки губ, появляются трещины и язвочки в уголках рта, покраснение языка, шелушение кожи в районе носогубной складки и крыльях носа, ушах, веках. В запущенных случаях развиваются анемия, мышечная слабости и жгучие боли в ногах.

Чтобы организм получал достаточное количество витамина В2, нужно включать в рацион молоко, сыр, творог, яйца. Особенно много рибофламина в печени и почках. А среди растительных продуктов - в грибах и кедровые орехах.