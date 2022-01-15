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15.01.2022 20:51
Рубрика: Общество

За сутки 91 военнослужащего вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 91 военнослужащий. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 46,9 тысячи человек.

Кроме того, свыше 161,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 319 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 616 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 689 человек изолированы на дому.

Фото: РИА Новости
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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военных находятся в тяжелом состоянии. Еще у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 70 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 177 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи ста человек, 176 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,8 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 527 224 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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