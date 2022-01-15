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15.01.2022 11:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6555
  • 2 Санкт-Петербург 3314
  • 3 Московская область 2589
  • 4 Нижегородская область 736
  • 5 Свердловская область 612
  • 6 Краснодарский край 561
  • 7 Ростовская область 449
  • 8 Ставропольский край 428
  • 9 Пермский край 419
  • 10 Воронежская область 403
  • 11 Красноярский край 319
  • 12 Самарская область 318
  • 13 Иркутская область 311
  • 14 Республика Саха (Якутия) 310
  • 15 Алтайский край 310
  • 16 Приморский край 295
  • 17 Тюменская область 269
  • 18 Ленинградская область 261
  • 19 Ханты-Мансийский автономный округ 251
  • 20 Новосибирская область 249
  • 21 Омская область 242
  • 22 Хабаровский край 240
  • 23 Тверская область 238
  • 24 Саратовская область 231
  • 25 Республика Башкортостан 229
  • 26 Тульская область 217
  • 27 Кемеровская область 212
  • 28 Калининградская область 208
  • 29 Волгоградская область 207
  • 30 Сахалинская область 204
  • 31 Республика Карелия 201
  • 32 Архангельская область 201
  • 33 Челябинская область 201
  • 34 Ярославская область 197
  • 35 Орловская область 191
  • 36 Кировская область 189
  • 37 Владимирская область 187
  • 38 Липецкая область 186
  • 39 Амурская область 166
  • 40 Пензенская область 161
  • 41 Тамбовская область 159
  • 42 Республика Дагестан 155
  • 43 Астраханская область 151
  • 44 Смоленская область 150
  • 45 Брянская область 147
  • 46 Калужская область 139
  • 47 Республика Бурятия 131
  • 48 Забайкальский край 129
  • 49 Мурманская область 127
  • 50 Вологодская область 125
  • 51 Белгородская область 125
  • 52 Республика Хакасия 122
  • 53 Республика Крым 122
  • 54 Томская область 121
  • 55 Ивановская область 114
  • 56 Республика Татарстан 114
  • 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  • 58 Республика Коми 112
  • 59 Курская область 112
  • 60 Ульяновская область 112
  • 61 Новгородская область 111
  • 62 Псковская область 111
  • 63 Севастополь 108
  • 64 Оренбургская область 105
  • 65 Рязанская область 95
  • 66 Удмуртская Республика 92
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 68 Курганская область 76
  • 69 Чеченская Республика 75
  • 70 Республика Ингушетия 71
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 72 Республика Адыгея 67
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 Камчатский край 60
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 60
  • 76 Республика Чувашия 59
  • 77 Костромская область 50
  • 78 Республика Марий Эл 40
  • 79 Республика Алтай 38
  • 80 Еврейская автономная область 25
  • 81 Магаданская область 24
  • 82 Республика Калмыкия 19
  • 83 Республика Тыва 19
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,06%
  • 2. Ульяновская область 0,09%
  • 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область 0,1%
За последние сутки подтверждено 723 смерти:
  • Москва 68
  • Санкт-Петербург 62
  • Московская область 42
  • Нижегородская область 27
  • Алтайский край 25
  • Красноярский край 25
  • Свердловская область 20
  • Самарская область 18
  • Волгоградская область 17
  • Иркутская область 17
  • Рязанская область 13
  • Ульяновская область 13
  • Тюменская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Омская область 13
  • Ростовская область 12
  • Ставропольский край 12
  • Воронежская область 11
  • Республика Крым 11
  • Тульская область 10
  • Краснодарский край 10
  • Республика Башкортостан 10
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 10
  • Пензенская область 10
  • Брянская область 9
  • Астраханская область 9
  • Липецкая область 8
  • Ленинградская область 8
  • Саратовская область 8
  • Владимирская область 7
  • Республика Коми 7
  • Вологодская область 7
  • Калининградская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Кемеровская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Ивановская область 6
  • Курская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Оренбургская область 6
  • Челябинская область 6
  • Смоленская область 5
  • Мурманская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Адыгея 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Татарстан 5
  • Приморский край 5
  • Орловская область 4
  • Тамбовская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Хакасия 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Калужская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Кировская область 3
  • Республика Тыва 3
  • Сахалинская область 3
  • Ярославская область 2
  • Архангельская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Костромская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Камчатский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 320 634 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека:
  • Москва 2877
  • Санкт-Петербург 2853
  • Воронежская область 1388
  • Московская область 1218
  • Самарская область 989
  • Ставропольский край 966
  • Нижегородская область 866
  • Свердловская область 726
  • Ленинградская область 704
  • Республика Коми 646
  • Пензенская область 639
  • Саратовская область 624
  • Пермский край 606
  • Томская область 491
  • Амурская область 431
  • Забайкальский край 411
  • Архангельская область 409
  • Хабаровский край 407
  • Новосибирская область 377
  • Омская область 377
  • Краснодарский край 356
  • Липецкая область 337
  • Владимирская область 329
  • Алтайский край 318
  • Кемеровская область 288
  • Приморский край 283
  • Ростовская область 282
  • Кировская область 281
  • Ханты-Мансийский автономный округ 276
  • Республика Башкортостан 261
  • Мурманская область 252
  • Красноярский край 249
  • Удмуртская Республика 232
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 211
  • Смоленская область 203
  • Калининградская область 192
  • Тульская область 180
  • Астраханская область 176
  • Ярославская область 174
  • Иркутская область 171
  • Вологодская область 168
  • Республика Татарстан 165
  • Республика Бурятия 163
  • Белгородская область 152
  • Курская область 147
  • Брянская область 126
  • Сахалинская область 124
  • Республика Крым 120
  • Оренбургская область 118
  • Карачаево-Черкесская Республика 114
  • Новгородская область 112
  • Республика Адыгея 112
  • Республика Карелия 105
  • Республика Северная Осетия - Алания 101
  • Республика Мордовия 100
  • Калужская область 98
  • Ивановская область 95
  • Ульяновская область 95
  • Республика Дагестан 94
  • Республика Саха (Якутия) 93
  • Тамбовская область 92
  • Тюменская область 91
  • Республика Ингушетия 82
  • Волгоградская область 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Курганская область 77
  • Псковская область 74
  • Камчатский край 61
  • Челябинская область 60
  • Севастополь 55
  • Республика Хакасия 52
  • Чеченская Республика 50
  • Орловская область 49
  • Республика Чувашия 41
  • Костромская область 36
  • Республика Тыва 33
  • Республика Алтай 28
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Калмыкия 20
  • Рязанская область 15
  • Магаданская область 10
  • Тверская область 8
  • Еврейская автономная область 5
  • Чукотский автономный округ 4
  • Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 835 884

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