За сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6555

2 Санкт-Петербург 3314

3 Московская область 2589

4 Нижегородская область 736

5 Свердловская область 612

6 Краснодарский край 561

7 Ростовская область 449

8 Ставропольский край 428

9 Пермский край 419

10 Воронежская область 403

11 Красноярский край 319

12 Самарская область 318

13 Иркутская область 311

14 Республика Саха (Якутия) 310

15 Алтайский край 310

16 Приморский край 295

17 Тюменская область 269

18 Ленинградская область 261

19 Ханты-Мансийский автономный округ 251

20 Новосибирская область 249

21 Омская область 242

22 Хабаровский край 240

23 Тверская область 238

24 Саратовская область 231

25 Республика Башкортостан 229

26 Тульская область 217

27 Кемеровская область 212

28 Калининградская область 208

29 Волгоградская область 207

30 Сахалинская область 204

31 Республика Карелия 201

32 Архангельская область 201

33 Челябинская область 201

34 Ярославская область 197

35 Орловская область 191

36 Кировская область 189

37 Владимирская область 187

38 Липецкая область 186

39 Амурская область 166

40 Пензенская область 161

41 Тамбовская область 159

42 Республика Дагестан 155

43 Астраханская область 151

44 Смоленская область 150

45 Брянская область 147

46 Калужская область 139

47 Республика Бурятия 131

48 Забайкальский край 129

49 Мурманская область 127

50 Вологодская область 125

51 Белгородская область 125

52 Республика Хакасия 122

53 Республика Крым 122

54 Томская область 121

55 Ивановская область 114

56 Республика Татарстан 114

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 113

58 Республика Коми 112

59 Курская область 112

60 Ульяновская область 112

61 Новгородская область 111

62 Псковская область 111

63 Севастополь 108

64 Оренбургская область 105

65 Рязанская область 95

66 Удмуртская Республика 92

67 Кабардино-Балкарская Республика 82

68 Курганская область 76

69 Чеченская Республика 75

70 Республика Ингушетия 71

71 Республика Северная Осетия-Алания 69

72 Республика Адыгея 67

73 Республика Мордовия 65

74 Камчатский край 60

75 Карачаево-Черкесская Республика 60

76 Республика Чувашия 59

77 Костромская область 50

78 Республика Марий Эл 40

79 Республика Алтай 38

80 Еврейская автономная область 25

81 Магаданская область 24

82 Республика Калмыкия 19

83 Республика Тыва 19

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,06%

2. Ульяновская область 0,09%

3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область 0,1% За последние сутки подтверждено 723 смерти: Москва 68

Санкт-Петербург 62

Московская область 42

Нижегородская область 27

Алтайский край 25

Красноярский край 25

Свердловская область 20

Самарская область 18

Волгоградская область 17

Иркутская область 17

Рязанская область 13

Ульяновская область 13

Тюменская область 13

Новосибирская область 13

Омская область 13

Ростовская область 12

Ставропольский край 12

Воронежская область 11

Республика Крым 11

Тульская область 10

Краснодарский край 10

Республика Башкортостан 10

Республика Чувашия 10

Пермский край 10

Пензенская область 10

Брянская область 9

Астраханская область 9

Липецкая область 8

Ленинградская область 8

Саратовская область 8

Владимирская область 7

Республика Коми 7

Вологодская область 7

Калининградская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Кемеровская область 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Ивановская область 6

Курская область 6

Республика Дагестан 6

Оренбургская область 6

Челябинская область 6

Смоленская область 5

Мурманская область 5

Псковская область 5

Республика Адыгея 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Татарстан 5

Приморский край 5

Орловская область 4

Тамбовская область 4

Севастополь 4

Республика Мордовия 4

Республика Хакасия 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Калужская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Удмуртская Республика 3

Кировская область 3

Республика Тыва 3

Сахалинская область 3

Ярославская область 2

Архангельская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Саха (Якутия) 2

Костромская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Чеченская Республика 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Камчатский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 320 634 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека: Москва 2877

Санкт-Петербург 2853

Воронежская область 1388

Московская область 1218

Самарская область 989

Ставропольский край 966

Нижегородская область 866

Свердловская область 726

Ленинградская область 704

Республика Коми 646

Пензенская область 639

Саратовская область 624

Пермский край 606

Томская область 491

Амурская область 431

Забайкальский край 411

Архангельская область 409

Хабаровский край 407

Новосибирская область 377

Омская область 377

Краснодарский край 356

Липецкая область 337

Владимирская область 329

Алтайский край 318

Кемеровская область 288

Приморский край 283

Ростовская область 282

Кировская область 281

Ханты-Мансийский автономный округ 276

Республика Башкортостан 261

Мурманская область 252

Красноярский край 249

Удмуртская Республика 232

Ямало-Ненецкий автономный округ 211

Смоленская область 203

Калининградская область 192

Тульская область 180

Астраханская область 176

Ярославская область 174

Иркутская область 171

Вологодская область 168

Республика Татарстан 165

Республика Бурятия 163

Белгородская область 152

Курская область 147

Брянская область 126

Сахалинская область 124

Республика Крым 120

Оренбургская область 118

Карачаево-Черкесская Республика 114

Новгородская область 112

Республика Адыгея 112

Республика Карелия 105

Республика Северная Осетия - Алания 101

Республика Мордовия 100

Калужская область 98

Ивановская область 95

Ульяновская область 95

Республика Дагестан 94

Республика Саха (Якутия) 93

Тамбовская область 92

Тюменская область 91

Республика Ингушетия 82

Волгоградская область 81

Кабардино-Балкарская Республика 78

Курганская область 77

Псковская область 74

Камчатский край 61

Челябинская область 60

Севастополь 55

Республика Хакасия 52

Чеченская Республика 50

Орловская область 49

Республика Чувашия 41

Костромская область 36

Республика Тыва 33

Республика Алтай 28

Республика Марий Эл 21

Республика Калмыкия 20

Рязанская область 15

Магаданская область 10

Тверская область 8

Еврейская автономная область 5

Чукотский автономный округ 4

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 835 884