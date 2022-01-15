За сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6555
- 2 Санкт-Петербург 3314
- 3 Московская область 2589
- 4 Нижегородская область 736
- 5 Свердловская область 612
- 6 Краснодарский край 561
- 7 Ростовская область 449
- 8 Ставропольский край 428
- 9 Пермский край 419
- 10 Воронежская область 403
- 11 Красноярский край 319
- 12 Самарская область 318
- 13 Иркутская область 311
- 14 Республика Саха (Якутия) 310
- 15 Алтайский край 310
- 16 Приморский край 295
- 17 Тюменская область 269
- 18 Ленинградская область 261
- 19 Ханты-Мансийский автономный округ 251
- 20 Новосибирская область 249
- 21 Омская область 242
- 22 Хабаровский край 240
- 23 Тверская область 238
- 24 Саратовская область 231
- 25 Республика Башкортостан 229
- 26 Тульская область 217
- 27 Кемеровская область 212
- 28 Калининградская область 208
- 29 Волгоградская область 207
- 30 Сахалинская область 204
- 31 Республика Карелия 201
- 32 Архангельская область 201
- 33 Челябинская область 201
- 34 Ярославская область 197
- 35 Орловская область 191
- 36 Кировская область 189
- 37 Владимирская область 187
- 38 Липецкая область 186
- 39 Амурская область 166
- 40 Пензенская область 161
- 41 Тамбовская область 159
- 42 Республика Дагестан 155
- 43 Астраханская область 151
- 44 Смоленская область 150
- 45 Брянская область 147
- 46 Калужская область 139
- 47 Республика Бурятия 131
- 48 Забайкальский край 129
- 49 Мурманская область 127
- 50 Вологодская область 125
- 51 Белгородская область 125
- 52 Республика Хакасия 122
- 53 Республика Крым 122
- 54 Томская область 121
- 55 Ивановская область 114
- 56 Республика Татарстан 114
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- 58 Республика Коми 112
- 59 Курская область 112
- 60 Ульяновская область 112
- 61 Новгородская область 111
- 62 Псковская область 111
- 63 Севастополь 108
- 64 Оренбургская область 105
- 65 Рязанская область 95
- 66 Удмуртская Республика 92
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 68 Курганская область 76
- 69 Чеченская Республика 75
- 70 Республика Ингушетия 71
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 72 Республика Адыгея 67
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 Камчатский край 60
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 60
- 76 Республика Чувашия 59
- 77 Костромская область 50
- 78 Республика Марий Эл 40
- 79 Республика Алтай 38
- 80 Еврейская автономная область 25
- 81 Магаданская область 24
- 82 Республика Калмыкия 19
- 83 Республика Тыва 19
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,06%
- 2. Ульяновская область 0,09%
- 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область 0,1%
За последние сутки подтверждено 723 смерти:
- Москва 68
- Санкт-Петербург 62
- Московская область 42
- Нижегородская область 27
- Алтайский край 25
- Красноярский край 25
- Свердловская область 20
- Самарская область 18
- Волгоградская область 17
- Иркутская область 17
- Рязанская область 13
- Ульяновская область 13
- Тюменская область 13
- Новосибирская область 13
- Омская область 13
- Ростовская область 12
- Ставропольский край 12
- Воронежская область 11
- Республика Крым 11
- Тульская область 10
- Краснодарский край 10
- Республика Башкортостан 10
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 10
- Пензенская область 10
- Брянская область 9
- Астраханская область 9
- Липецкая область 8
- Ленинградская область 8
- Саратовская область 8
- Владимирская область 7
- Республика Коми 7
- Вологодская область 7
- Калининградская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Кемеровская область 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Ивановская область 6
- Курская область 6
- Республика Дагестан 6
- Оренбургская область 6
- Челябинская область 6
- Смоленская область 5
- Мурманская область 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Татарстан 5
- Приморский край 5
- Орловская область 4
- Тамбовская область 4
- Севастополь 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Хакасия 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Калужская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Удмуртская Республика 3
- Кировская область 3
- Республика Тыва 3
- Сахалинская область 3
- Ярославская область 2
- Архангельская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Костромская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Чеченская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 320 634 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека:
- Москва 2877
- Санкт-Петербург 2853
- Воронежская область 1388
- Московская область 1218
- Самарская область 989
- Ставропольский край 966
- Нижегородская область 866
- Свердловская область 726
- Ленинградская область 704
- Республика Коми 646
- Пензенская область 639
- Саратовская область 624
- Пермский край 606
- Томская область 491
- Амурская область 431
- Забайкальский край 411
- Архангельская область 409
- Хабаровский край 407
- Новосибирская область 377
- Омская область 377
- Краснодарский край 356
- Липецкая область 337
- Владимирская область 329
- Алтайский край 318
- Кемеровская область 288
- Приморский край 283
- Ростовская область 282
- Кировская область 281
- Ханты-Мансийский автономный округ 276
- Республика Башкортостан 261
- Мурманская область 252
- Красноярский край 249
- Удмуртская Республика 232
- Ямало-Ненецкий автономный округ 211
- Смоленская область 203
- Калининградская область 192
- Тульская область 180
- Астраханская область 176
- Ярославская область 174
- Иркутская область 171
- Вологодская область 168
- Республика Татарстан 165
- Республика Бурятия 163
- Белгородская область 152
- Курская область 147
- Брянская область 126
- Сахалинская область 124
- Республика Крым 120
- Оренбургская область 118
- Карачаево-Черкесская Республика 114
- Новгородская область 112
- Республика Адыгея 112
- Республика Карелия 105
- Республика Северная Осетия - Алания 101
- Республика Мордовия 100
- Калужская область 98
- Ивановская область 95
- Ульяновская область 95
- Республика Дагестан 94
- Республика Саха (Якутия) 93
- Тамбовская область 92
- Тюменская область 91
- Республика Ингушетия 82
- Волгоградская область 81
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Курганская область 77
- Псковская область 74
- Камчатский край 61
- Челябинская область 60
- Севастополь 55
- Республика Хакасия 52
- Чеченская Республика 50
- Орловская область 49
- Республика Чувашия 41
- Костромская область 36
- Республика Тыва 33
- Республика Алтай 28
- Республика Марий Эл 21
- Республика Калмыкия 20
- Рязанская область 15
- Магаданская область 10
- Тверская область 8
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 4
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 835 884