Новости

Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса 00:54
В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков 00:31
Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ 00:26
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы 00:12
Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники 15.01.2022
В провинции Идлиб террористы убили сирийского военного 15.01.2022
В США намерены изменить способ посадки самолетов 15.01.2022
Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней 15.01.2022
В Норвегии признали суперфудом "ненавистную горбушу" из России 15.01.2022
Павел Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту 15.01.2022
Подготовленные литовскими инструкторами снайперы прибыли в Донбасс 15.01.2022
Алексей Миранчук переходит в "Дженоа" 15.01.2022
На Курилах объявили угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 15.01.2022
На побережье Японии обрушилось цунами 15.01.2022
На федеральную трассу в Сочи сошел сель 15.01.2022
Госдума: США следовало бы разработать хоть один сценарий налаживания отношений с РФ 15.01.2022
Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду 15.01.2022
В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном" 15.01.2022
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами 15.01.2022
Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике "омикрона" 15.01.2022
Суд в Москве арестовал американского пенсионера-педофила 15.01.2022
В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 15.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 01:16
Рубрика: Власть

Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году

Текст: Алексей Дуэль

В наступившем году истекает срок действия документа, временно разрешавшего оставлять свалки мусора, в 2023 году каждое такое место накопление отходов будет считать нарушением, сообщила "РГ" руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе Гайдаровского форума. По ее данным, речь идет о 191 свалке в городской черте и еще около 3 тысячах - в окрестностях населенных пунктов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Росприроднадзор соберет всю информацию о полигонах и свалках

"Из 1151 официального полигона, действующего в России, на 1119 из них лежат коммунальные отходы, - пояснила Радионова. - Они занимают площадь в 380 тысяч га, а свалок у нас еще вдвое больше".

Помимо всего прочего, свалки - крупный эмитент метана, парникового газа, который разрушает озоновый слой в 24 раза сильнее углекислого газа. Горы мусора выделяют и другие вещества, которые плохо влияют на здоровье людей и климат.

"Из 1,5 тысячи свалок, которые продолжают так или иначе работать, полностью легальны лишь 76, остальные мы называем "условно легальными".

Каждый год в стране выявляют и убирают до 12 тысяч мест навала мусора. Если там скопилось меньше пяти кубометров отходов, то их убирают очень быстро, заверила Радионова. Из 191 свалки, намеченных на ликвидацию в этом году, для 60 уже подготовили и передали на Государственную экологическую экспертизу проектную документацию по их ликвидации.

Власть Власть Работа власти Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Гайдаровский форум РГ-Видео

Главное сегодня

Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни