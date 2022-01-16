Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году

В наступившем году истекает срок действия документа, временно разрешавшего оставлять свалки мусора, в 2023 году каждое такое место накопление отходов будет считать нарушением, сообщила "РГ" руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе Гайдаровского форума. По ее данным, речь идет о 191 свалке в городской черте и еще около 3 тысячах - в окрестностях населенных пунктов.

"Из 1151 официального полигона, действующего в России, на 1119 из них лежат коммунальные отходы, - пояснила Радионова. - Они занимают площадь в 380 тысяч га, а свалок у нас еще вдвое больше".

Помимо всего прочего, свалки - крупный эмитент метана, парникового газа, который разрушает озоновый слой в 24 раза сильнее углекислого газа. Горы мусора выделяют и другие вещества, которые плохо влияют на здоровье людей и климат.

"Из 1,5 тысячи свалок, которые продолжают так или иначе работать, полностью легальны лишь 76, остальные мы называем "условно легальными".

Каждый год в стране выявляют и убирают до 12 тысяч мест навала мусора. Если там скопилось меньше пяти кубометров отходов, то их убирают очень быстро, заверила Радионова. Из 191 свалки, намеченных на ликвидацию в этом году, для 60 уже подготовили и передали на Государственную экологическую экспертизу проектную документацию по их ликвидации.