Центр Гамалеи планирует создать вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса

По его словам, такая возможность имеется и сейчас обсуждается. Предполагается, что эта вакцина сможет закрыть как "уханьский" вариант коронавируса, так и "дельту" с "омикроном".

"Рассматривается и обсуждается, как сделать поливалентный "Спутник", где будут и "дельта", и "омикрон", чтобы закрывать базовые слои - ухань или "дельту", откуда может пойти новый росток нового штамма, вызывающего настороженность. А "омикрон", поскольку он тоже эволюционирует, будет закрывать эти ростки. Возможно создание более сложной вакцины", - пояснил Денис Логунов.

Также ученый добавил, что из-за "омикрона" количество заболевших в день будет очень высоким.