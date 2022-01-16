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16.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет консолидироваться в диапазоне 75-77 к доллару и 86-88 к евро.

Волатильность на валютном рынке возросла из-за геополитической напряженности между Россией и Западом. В базовом сценарии ожидаем, что переговоры будут длительными и это может способствовать сохранению волатильности.

Фундаментальная макроэкономическая картина выступает в поддержку рубля. Цена на нефть Brent превысила 85 долларов за баррель. Приток валютной выручки в страну от экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья близок к рекордному. На предстоящей неделе стартует январский налоговый период, когда экспортеры будут продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничено покупками валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 14 января по 4 февраля увеличит ежедневный объем покупок на 61%, до рекордных 36,6 млрд рублей или 490 млн долларов. Суммарно за этот период с валютного рынка будет изъято внушительные 7,9 млрд долларов.

Первый квартал - традиционно самый сильный для курса рубля из-за высоких цен на энергоносители в зимний период и снижения спроса на валюту для закупки импортных товаров, выплат по внешнему долгу, туристических поездок за границу.

Считаем, что рубль сохраняет потенциал укрепления в первом квартале до 72-73 к доллару и 83-84 к евро при стабилизации геополитического фона.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Цена на нефть марки Brent превысила 84 доллара впервые с 10 ноября

- Нефтяные котировки находятся менее чем в двух процентах от максимумов 2021 года. Несмотря на опасения ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и активизацию добычи нефти на сланцевых месторождениях в США, участники рынка продолжают верить в дефицит предложения. Восстановление уровня квот в рамках ОПЕК+ недостаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос, к тому же ряд стран столкнулись с невозможностью оперативно нарастить добычу. Еженедельная отраслевая статистика из США также указывает на сокращение запасов нефти, отражая повышенный спрос в условиях более холодной зимы. Поддержку ценам оказывает глобальное ослабление доллара на фоне нейтральных данных по инфляции в США в декабре и отсутствии сюрпризов в риторике Федрезерва.

Все это говорит о том, что нефтяные цены способны в ближайшие дни подняться до максимума прошлого года - 86,4 доллара за баррель по сорту Brent.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- После неудачных переговоров между Россией и Западом, произошедших на этой неделе, резко возросла геополитическая неопределенность, что значительно увеличило страновые риски. Это вызвало массированные распродажи наших акций, прежде всего со стороны иностранных инвесторов.

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Учитывая непредсказуемость фактора геополитики, а также объемов и сроков реализации российских бумаг, от которых решили избавиться нерезиденты, давать даже краткосрочные прогнозы сейчас очень затруднительно. Тем не менее Москва заявила, что ждет письменный ответ от США и НАТО на свои требования гарантий безопасности. Этот документ может появиться уже на следующей неделе. Реакция на него российской стороны способна оказать серьезное влияние на рублевые активы.

Затягивание данного процесса может лишь усилить геополитические опасения и неопределенности, что приведет к дальнейшему снижению российских фондовых индикаторов. В пятницу они сумели резко отскочить от новых девятимесячных минимумов, которые теперь выступают поддержкой: 3512 пунктов - у индекса МосБиржи и 1443 пункта - у индекса РТС. Если эти уровни не устоят, мы можем ускорить снижение с ближайшими целями 3435 пунктов для индекса МосБиржи и 1326 пунктов для индекса РТС. На предстоящую неделю пока более вероятной видится консолидация в диапазоне 3512-3665 пунктов индекса МосБиржи и 1443-1514 пунктов индекса РТС.

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