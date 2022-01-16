Диетолог из США раскрыла пользу маринованных огурцов

Диетолог из США Синтия Сасс объяснила пользу маринованных огурцов. Свои доводы в пользу этого продукта специалист опубликовала на портале Health.

По словам диетолога, в маринованных огурцах содержится витамин К. Всего одна четвертина огурца обеспечивает около 7% суточной потребности в этом элементе, который способствует здоровью костей и правильному свертыванию крови. А целый огурец включает поддерживающий иммунитет витамин А и небольшой процент от дневной нормы кальция, калия и витамина С.

Также Синтия Сасс отмечает, что в маринованных огурцах содержится натрий - примерно 540 мг в каждом, или четверть от рекомендуемой суточной нормы.

Если же огурцы были замаринованы путем ферментирования, а не с помощью уксуса, то в них также будет содержаться пробиотик Lactobacillus, полезный для иммунитета, пищеварения и усвояемости питательных веществ.

Также диетолог приводит в пример одно из научных исследований, которое показало, что рассол подавляет мышечные судороги от обезвоживания.