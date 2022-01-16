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16.01.2022 07:18
Рубрика: Экономика

Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля

Текст: Алексей Рыбин

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа объяснил, как прогнозировать курс рубля. По его словам, которые приводит "Прайм", нужно следить за рядом данных по экономике.

Фото: istock
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Как пояснил Ходжа, курс любой валюты зависим от спроса и предложения. И если величина спроса формируется под воздействием таких факторов, как трансакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив, то предложение формирует Центробанк.

"У ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике - операции на открытом рынке (продажа/покупка гособлигаций на вторичном рынке), рефинансирование через дисконтное окно (ключевая ставка) и норма обязательных резервов (влияет на денежный̆ мультипликатор)", - рассказал Ходжа.

По словам экономиста, увеличение денежной массы приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию спроса, но может подстегнуть инфляцию, что негативно отразится на курсе рубля.

"Обратные действия ЦБ, то есть уменьшение денежной массы, приводят к увеличению ставки, что делает рубль привлекательным активом для инвесторов и повышает спрос на актив, что в свою очередь способствует повышению курса национальной валюты", - объяснил Ходжа.

Еще одним из факторов, по мнению экономиста, является цена на энергоносители на мировом рынке, от которых курс рубля сильно зависел много лет. Однако в последнее время благодаря политике ЦБ такой зависимости уже нет, считает Ходжа.

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