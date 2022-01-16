Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа объяснил, как прогнозировать курс рубля. По его словам, которые приводит "Прайм", нужно следить за рядом данных по экономике.

Как пояснил Ходжа, курс любой валюты зависим от спроса и предложения. И если величина спроса формируется под воздействием таких факторов, как трансакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив, то предложение формирует Центробанк.

"У ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике - операции на открытом рынке (продажа/покупка гособлигаций на вторичном рынке), рефинансирование через дисконтное окно (ключевая ставка) и норма обязательных резервов (влияет на денежный̆ мультипликатор)", - рассказал Ходжа.

По словам экономиста, увеличение денежной массы приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию спроса, но может подстегнуть инфляцию, что негативно отразится на курсе рубля.

"Обратные действия ЦБ, то есть уменьшение денежной массы, приводят к увеличению ставки, что делает рубль привлекательным активом для инвесторов и повышает спрос на актив, что в свою очередь способствует повышению курса национальной валюты", - объяснил Ходжа.

Еще одним из факторов, по мнению экономиста, является цена на энергоносители на мировом рынке, от которых курс рубля сильно зависел много лет. Однако в последнее время благодаря политике ЦБ такой зависимости уже нет, считает Ходжа.