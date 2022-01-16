Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

В середине января 2022 года котировки нефти марки Brent торгуются в районе 85 долларов за баррель (возле годовых максимумов). Но курс рубля при этом слабеет, хотя в прежние времена при таких ценах рубль был лидером по укреплению среди валют развивающихся стран.

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин назвал причины проседания рубля и рассказал, когда можно ждать ее укрепление:

- Геополитические риски, которые начали проявляться в последнее время, сильно подкосили рубль. Прежде всего это касается взаимоотношений России с США и НАТО. Именно геополитика на этой неделе определяла стоимость российских финансовых активов и курс рубля.

В середине этой недели прошли переговоры России с США и НАТО. Стало известно, что на них не удалось достичь договоренностей по двум ключевым российским требованиям - гарантии нерасширения НАТО и отвод американских сил и вооружений из Восточной Европы.

Слишком далекие позиции сторон не дают быстро найти приемлемые пути достижения договоренностей. Такой непозитивный расклад вызвал рост страновых рисков на Россию и продажи в рублевых активах. Курс доллара в четверг подскочил до 76,68 рубля, а курс евро побывал на отметке 87,8 рубля.

На данный момент у НАТО и России есть серьезные разногласия, которые, впрочем, стоит обсуждать и дальше. Российская делегация не приняла с ходу предложений НАТО, и теперь для всех сторон настал период согласований с правительствами.

Однако Россия все-таки добилась от США и НАТО некоторых уступок, в частности по ограничению развертывания ракетных систем и сокращении масштабов учений. Стороны также договорились восстановить работу дипломатических миссий. Но по наиболее важным вопросам США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям. А Россия категорически не приемлет появление у своих границ военных баз НАТО.

В конце недели к тому же появились разговоры о новых санкциях. Американский пакет включает в себя: санкции против российских финансовых институтов, запрет на покупку вновь выпущенного первичного и вторичного российского долга. А также санкции против всех сырьевых секторов экономики. В свою очередь, российский МИД заявил о возможности развертывания военного присутствия РФ в Венесуэле и на Кубе.

Постоянное муссирование в СМИ темы новых пакетов более жестких санкций США относительно РФ делает российские активы токсичными для иностранцев, поэтому спрос на рубль от инвесторов из-за рубежа сейчас слабый.

В спокойной обстановке курс рубля продолжил бы торговаться в тренде валют других развивающихся стран. Поэтому наш базовый прогноз по паре USD/RUB на текущий год составляет 71-78 рублей. Но сейчас, в ситуации нагнетания напряженности, курс доллара приближается к верхней границе этого ценового диапазона.

Но Кремль все еще сохраняет возможность для продолжения переговоров. А значит, есть надежда на мирное урегулирование возникших проблем.

Помимо геополитики фактором, который будет влиять не в пользу сильного рубля, станет повышенный объем покупки валюты на внутреннем рынке Минфином РФ с 14 января по 4 февраля включительно. В рамках бюджетного правила должна быть куплена валюта на сумму 586 млрд рублей (около $7,9 млрд).

Таким образом, ежедневный объем скупки валюты резко вырастет до $495 млн против $309 млн за предыдущий месяц. Это ощутимо большая величина, которая не будет давать укрепляться рублю до начала февраля.

Скрасить ситуацию может то, что в начале года вырастет и приток валюты от экспорта РФ. Сальдо текущего счета может составить около $60-65 млрд. На этом фоне объемы покупки валюты Минфином не выглядят угрожающе большими.

Однако до конца января не стоит ожидать, что российская валюта укрепится до 72 рубля за доллар, а верхняя планка будет зависеть от военно-политических решений.

В условиях спокойной биржевой торговли в поведении курса рубля обычно прослеживается следующий сезонный фактор. В январе обычно идет ослабление рубля, далее в феврале-марте-апреле чаще бывает укрепление. Потом в мае-июне рубль обычно демонстрирует нейтральную динамику, летом спрос на иностранную валюту растет из-за того, что население покупает ее в период сезона отпусков.

Следующая волна ослабления рубля обычно приходится на ноябрь-декабрь.