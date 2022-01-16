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16.01.2022 00:44
Рубрика: Общество

Глава Росприродназдора: Суды удовлетворяют семь наших исков из десяти

Текст: Алексей Дуэль
Больше 70% судов о возмещении вреда природе, нанесенного компаниями при разного рода ЧП и авариях, завершаются в пользу Росприроднадзора, ответчиков обязывают выплатить заявленные суммы. Об этом сообщила "РГ" глава ведомства Светлана Радионова в ходе Гайдаровского форума.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По ее словам, судьи стали слышать доводы сотрудников Росприроднадзора, а те, в свою очередь, научились отстаивать свои законные требования в делах о защите окружающей среды. "У людей пропал страх защищать экологию, им больше не кажется, что ничего доказать нельзя", - добавила Радионова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Она надеется, что рекордный иск о возмещении "Норникелем" почти 150 млрд рублей после аварии в Норильске так и останется рекордным. По крайней мере, ее сотрудники делают для этого все возможное, а на бизнес подействовала, в том числе, гигантская сумма, в которую обошелся недосмотр за состоянием топливного резервуара котельной.

При этом проблемы все равно сохраняются. По словам Радионовой, у того же "Норникеля" выбросы в воздух составляют 1,8 млн тонн в год. Вторым в этом списке стоит целый город, но там объем в 60 раз меньше, чем у одной компании.

"Если собрать все эти выбросы в виде порошка, получится 30 тысяч железнодорожных вагонов, - отметила Светлана Радионова. - У других компаний свои проблемы: пришел наш проверяющий на завод, собрал 240 нарушений. Больше половины из них "бумажные". Нет отчетности, не заполнены одни документы, другие". Самое удивительное, добавляет руководитель Росприроднадзора, что о приходе проверки знали за год, но так к ней и не подготовились.

"Это вызывает дичайшее раздражение", - заключила она.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор РГ-Видео Гайдаровский форум

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