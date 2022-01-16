Канцлер Австрии объявил об обязательной вакцинации граждан с 18 лет

Обязательная вакцинация от коронавируса коснется только совершеннолетних австрийцев. Об этом заявил канцлер Альпийской республики Карл Нехаммер.

"Обязательная вакцинация стартует в начале февраля", - объявил глава правительства, представляя соответствующий законопроект. Как подчеркнул Нехаммер, она коснется только лиц старше 18 лет, а не с 14, как это ранее предполагали сделать австрийские власти.

"Я могу с уверенностью сказать: вакцинация полезна и защищает", - отметил канцер, напомнив, что сам он недавно переболел COVID-19, но перенес он его легко, на дому. А его родные, также привившиеся от коронавируса, и вовсе не заразились.

Нехаммер признал, что многие с опасением относятся к вакцинации, но, по его словам, это не политический вопрос, а медицинский, и если кто-то не доверяет политикам, пусть он поговорит с врачом. "Я несу ответственность за свое здоровье и принимаю свои собственные решения. Но мы также являемся сообществом, и когда речь идет о безопасности сообщества, речь идет об общем благе, и мы все несем ответственность за это", - отметил канцлер, пытаясь переманить скептиков на свою сторону.

По его словам, лишь при обязательной вакцинации люди смогут жить свободно. "Худшее - это карантины со всеми их последствиями для людей, особенно детей. Защита свободы - это обязательная вакцинация", - подчеркнул Нехаммер.

Как отмечает газета Kurier, обязательная вакцинация будет иметь несколько фаз. С 1 февраля до 14 марта граждан будут подробно информировать и убеждать в необходимости привиться. А с 15 марта контролирующие органы уже начнут проверять у граждан наличие сертификата о вакцинации, например, при остановке транспортного средства. Непривитым грозит штраф до 600 евро. Затем предполагается проанализировать ситуацию, достаточен ли прогресс. Если результат окажется неудовлетворительным, непривитых будут вызывать к врачу. Любой, кто не явится на прием, будут автоматически оштрафован.

Исключение сделано только для беременных, тех, кому по медицинским показателям нельзя делать укол, и переболевших менее полугода назад.