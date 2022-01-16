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16.01.2022 20:59
Рубрика: Экономика

Компании сами займутся переработкой собственных отходов

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Одним из первых резидентов экотехнопарков, которые займутся переработкой отходов, станет компания Coca-Cola. Об этом договорилась вице-премьер Виктория Абрамченко с представителем компании Александром Ружевичем во время Гайдаровского форума. По ее словам, компания сможет выбрать один их восьми парков, чтоб там вместе с ППК "Российский экологический оператор" построить мощности для переработки отходов. "Модель работы технопарков следующая: государство готовит площадку с инженерной инфраструктурой и приглашает резидентов на эту площадку, для того чтобы там заниматься применением разных технологий утилизации товаров и упаковки", - сказала вице-премьер.
Виктория Абрамченко: Запуск экономики замкнутого цикла обойдется стране в 10 млрд рублей. Фото: Сергей Куксин Виктория Абрамченко: Запуск экономики замкнутого цикла обойдется стране в 10 млрд рублей. Фото: Сергей Куксин
Виктория Абрамченко: Запуск экономики замкнутого цикла обойдется стране в 10 млрд рублей. Фото: Сергей Куксин

Первый такой экотехнопарк появится на Ставрополье, сообщила вице-премьер. Об этом уже есть договоренность с региональной властью.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Пластиковая бутылка - не мусор, в большинстве случаев это хороший ресурс для повторной переработки, - сказал на форуме председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов. - Пластик более экологичен, чем другие виды упаковки. Он обеспечивает сохранение еды, гарантирует пищевую гигиену. За него голосуют потребители, которые могут купить молоко в бутылке, а не в бидоне".

По его мнению, вопрос не в самом пластике, а в том, как его перерабатывать. Помимо механических методов, которые многие применяют сейчас, разрабатывают и другие варианты. Например, термическими или химическими методами раскладывать полимер на те молекулы, из которых он был получен. И потом уже из них производить вторичный продукт. По мнению Конова, это значительно расширяет и возможности переработки - загрязнение пищевыми продуктами перестает быть критичным для утилизации - и использования получившегося материала. Главное в экономике замкнутого цикла не запрет конкретных изделий, а поиск технологий и способов их переработки, считает он.

Чтобы запустить процесс переработки вторсырья, стране необходимо принять поправки в закон о расширенной ответственности производителей (РОП), считает глава ППК РЭО Денис Буцаев. Иначе у отрасли переработки, которая сейчас осиливает лишь 4-7% образовавшихся отходов, не будет денег для создания новых мощностей и дальнейшего развития. Эти поправки обяжут производителей и импортеров обеспечивать утилизацию всей упаковки от проданных товаров. После введения новой РОП, цены вырастут не более чем на 1,5%, настаивает Буцаев. Все сомнения бизнеса по этому поводу - спекуляция, уверена Абрамченко.

Главное в экономике замкнутого цикла - поиск технологий и способов переработки изделий
Экономика Бизнес Общество Экология Гайдаровский форум

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