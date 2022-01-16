Мясников рассказал, от каких болезней убережет 3-5 чашек кофе в день

Доказано, что кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза - в рак. При этом употреблять нужно только натуральный, а не растворимый напиток, рассказал на своей странице в Instagram главврач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

По его мнению, 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы. Врач также отмечает, что и при гипертонии кофе тоже можно употреблять. "У больных гипертонией, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, кофе не вызывает дальнейшего повышения давления", - уточняет доктор. По его словам, есть даже научные работы, которые говорят, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.

Мясников также напоминает, что зеленый чай содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.

А на своем сайте доктор также предупреждает, что чрезмерное употребление чистой воды совсем не полезно для организма. По его словам, обезвоживание, конечно, намного опаснее, чем переизбыток воды для здорового человека. Но если у человека проблемы с обменом веществ, то чрезмерное потребление воды будет приводить только к отекам. Ежедневно человеку необходимо до 1600 мл воды.

"С пищей при стандартной диете в организм поступает 800 мл жидкости, еще 400 мл жидкости образуется из углеводов (поэтому женщинам с отеками лица я рекомендую как можно меньше углеводов), потому что углеводы распадаются в организме на газ и воду - газ мы выдыхаем, а вода остается. Вот и считайте: до 1600 мл вам остается выпить примерно поллитра воды", - объясняет врач. Поэтому, по его мнению, пить надо только когда хочется, когда человек действительно чувствует жажду.