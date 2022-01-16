На Украине не останется русскоязычной прессы

Если год назад на "мову" перешли сфера обслуживания, телевидение, образование и другие области жизни, то в этом очередь дошла до прессы. Теперь любые общегосударственные периодические издания, выходящие не на языках коренных народов - украинском, крымско-татарском и караимском, и не на английском или языках стран ЕС - то есть на русском, - должны печатать дополнительный и равный по объему и наполнению тираж на "госязыке. Подавляющее большинство таких изданий - это 217 газет и 107 журналов, по данным Книжной палаты Украины - будут вынуждены уходить в интернет, перерегистрироваться как региональные СМИ (тогда украинизация коснется их только в 2024-м. - "РГ") либо закрываться. Всего же в Украине осталось 580 общенациональных изданий на всех языках, и только при президенте Зеленском, за последние два года, их количество сократилось на одну пятую.
Дело в том, что второй украинский тираж больше чем в два раза увеличивает финансовую нагрузку на издательство - в том числе за счет перевода, и нет никаких гарантий, что он будет раскуплен. Это поставит многих на грань выживания, и нехитрый трюк с целевым распределением тиража, например - русскоязычные номера отправляются в Одессу, а украиноязычные во Львов - как говорят эксперты рынка, в этом случае не сильно поможет. Поэтому даже такие крупные бренды, как "КП-Украина" и "Вести", сдались перед властью и перевели бумажные версии на украинский язык, сократив тираж.
В комментариях к событию для коллег представители редакций признали, что наверняка потеряют традиционных подписчиков, и гарантированно не получат новых - "украиномовных", ведь основными читателями газет являются горожане старше 50 лет, и они сплошь говорят по-русски и тверды в предпочтениях. Поэтому акцент в развитии эти и другие общественно-политические издания заранее решили делать на электронные русскоязычные версии.
Кризис, как предполагают эксперты, коснется и развлекательного сегмента рынка - телегидов, афиш, кроссвордов. Переводить их на мову бессмысленно, поскольку человек не может решать кроссворд на похожем, но не родном языке. Поэтому эксперты предсказывают, что кроме российских книг на Украину начнется и контрабанда кроссвордов.
Конечно же, за рубежом не обратили внимания на углубляющуюся дискриминацию по признаку языка на Украине. Ведь русскоязычные газеты - это не самое известнее англоязычное издание Украины Kyiv Post, месячный перерыв в деятельности электронной версии которого - якобы из-за давления властей, если верить издателю - вызвало шквал озабоченностей со стороны послов G7 в Facebook и Twitter.
Пока же Зеленский остается бездумным продолжателем начертанной его предшественником линии на раскол и войну, несмотря на то, что обещал избирателям совершенно иное. И уничтожение прессы на русском языке в немалой стапени отразится на рейтинге президента. Хотя социологи, составлявшие коллективный портрет электората Зеленского утверждают, что тот вообще не читает - ни на русском, ни на "государственном".