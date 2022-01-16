На Украине не останется русскоязычной прессы

В воскресенье, 16 января, на Украине вступили в действие очередные положения закона "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного". Того самого закона об украинизации всего и вся, принятого на излете правления Порошенко и с упорством планомерно внедряемого его преемником и идейным последователем Зеленским.

Если год назад на "мову" перешли сфера обслуживания, телевидение, образование и другие области жизни, то в этом очередь дошла до прессы. Теперь любые общегосударственные периодические издания, выходящие не на языках коренных народов - украинском, крымско-татарском и караимском, и не на английском или языках стран ЕС - то есть на русском, - должны печатать дополнительный и равный по объему и наполнению тираж на "госязыке. Подавляющее большинство таких изданий - это 217 газет и 107 журналов, по данным Книжной палаты Украины - будут вынуждены уходить в интернет, перерегистрироваться как региональные СМИ (тогда украинизация коснется их только в 2024-м. - "РГ") либо закрываться. Всего же в Украине осталось 580 общенациональных изданий на всех языках, и только при президенте Зеленском, за последние два года, их количество сократилось на одну пятую.

Дело в том, что второй украинский тираж больше чем в два раза увеличивает финансовую нагрузку на издательство - в том числе за счет перевода, и нет никаких гарантий, что он будет раскуплен. Это поставит многих на грань выживания, и нехитрый трюк с целевым распределением тиража, например - русскоязычные номера отправляются в Одессу, а украиноязычные во Львов - как говорят эксперты рынка, в этом случае не сильно поможет. Поэтому даже такие крупные бренды, как "КП-Украина" и "Вести", сдались перед властью и перевели бумажные версии на украинский язык, сократив тираж.

В комментариях к событию для коллег представители редакций признали, что наверняка потеряют традиционных подписчиков, и гарантированно не получат новых - "украиномовных", ведь основными читателями газет являются горожане старше 50 лет, и они сплошь говорят по-русски и тверды в предпочтениях. Поэтому акцент в развитии эти и другие общественно-политические издания заранее решили делать на электронные русскоязычные версии.

Кризис, как предполагают эксперты, коснется и развлекательного сегмента рынка - телегидов, афиш, кроссвордов. Переводить их на мову бессмысленно, поскольку человек не может решать кроссворд на похожем, но не родном языке. Поэтому эксперты предсказывают, что кроме российских книг на Украину начнется и контрабанда кроссвордов.

За рубежом не обратили внимания на дискриминацию по признаку языка на Украине

Конечно же, за рубежом не обратили внимания на углубляющуюся дискриминацию по признаку языка на Украине. Ведь русскоязычные газеты - это не самое известнее англоязычное издание Украины Kyiv Post, месячный перерыв в деятельности электронной версии которого - якобы из-за давления властей, если верить издателю - вызвало шквал озабоченностей со стороны послов G7 в Facebook и Twitter.

Пока же Зеленский остается бездумным продолжателем начертанной его предшественником линии на раскол и войну, несмотря на то, что обещал избирателям совершенно иное. И уничтожение прессы на русском языке в немалой стапени отразится на рейтинге президента. Хотя социологи, составлявшие коллективный портрет электората Зеленского утверждают, что тот вообще не читает - ни на русском, ни на "государственном".