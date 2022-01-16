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16.01.2022 09:42
Рубрика: В мире

На Украине печатные СМИ обязали выходить на госязыке

Текст: Юрий Когалов
На Украине ограничили выпуск печатных СМИ на русском языке, с 16 января в стране начало действовать требование, согласно которому газеты и журналы обязаны выходить на государственном языке. Этого требует закон, принятый в еще в 2019 году, отдельные его статьи вступают в силу постепенно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно новым правилам, печатные СМИ могут выходить и на других языках, но только при условии, что не менее 50 процентов тиража будет на украинском. Исключение сделано для английского и крымско-татарского языка, языков коренных народов Украины и официальных языков ЕС. Русский в этот список не попал.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день", - отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Для региональных СМИ это правило начнет действовать 16 июля 2024 года.

Закон также требует, что в каждой точке распространения прессы доля СМИ на государственном языке составляла не менее 50 процентов.

Через полгода тех, кто не будет следовать новым нормам, начнут штрафовать.

С 16 июля 2022 года уполномоченный по защите государственного языка получит право выискивать нарушителей и привлекать их к ответственности. Штраф может доходить до 8,5 тысячи гривен (300 долларов). При повторном нарушении он будет увеличен. Примечательно, что пожаловаться уполномоченному может любой.

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он требует использовать украинский язык во многих сферах жизни, вводит механизмы контроля за этим.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - заявлял тогда депутат партии "Слуга народа" Макс Бужанский.

Недавно избранный на тот момент президент Владимир Зеленский не исключал, что документ придется скорректировать. Многие русскоязычные, поддержавшие его на выборах, ожидали, что закон не будет подписан. Однако Зеленский не воспользовался своим правом отклонить дискриминационный и антиконституционный документ и подписал его без изменений и доработок.

В итоге с 16 января 2021 года все публичные учреждения, а также сфера обслуживания были обязаны перейти на "мову". Штрафы за нарушения "функционирования украинского языка", то есть буквально за обслуживание покупателей и клиентов на русском, начнут взимать с 16 июля 2022 года.

Теперь же в силу вступила статья, касающаяся работы печатных СМИ.

В мире экс-СССР Украина Русский язык на постсоветском пространстве

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