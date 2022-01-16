Налоговая служба пытается быть незаметной

Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 млн человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на Гайдаровском форуме.

"Это полные изменения привычки по уплате налогов. Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - заявил он.

"Раньше я считал, что налоговое администрирование - это "я - налоговая". На самом деле это не так - администрирование начинается у плательщика, - поделился мнением Егоров. - Если ты не понимаешь, как у него работает, то ты эти потоки данных нормально обработать не сможешь".

В отношении бизнеса ФНС также придерживается цифровизации администрирования: внедрение системы АСК НДС позволило контролировать движение этого налога. За счет создания прозрачной среды стало понятно, как идут товарные потоки, участвующие в формировании добавленной стоимости. На сегодня это позволило сократить возмещение более 95% НДС за срок менее месяца, говорит Егоров. "Мы могли оставить это только контрольной процедурой. Но если ты держишь в голове, что есть ценность в том, чтобы сократить издержки, тогда ты ее ищешь и в этой области. Есть много различных решений, но самое главное - вопрос вектора. Для нас он четко сформулирован: мы стараемся быть незаметными, комфортными, определенными, сформировать систему доверия к нам, нашим институтам и механизмам, по которым мы считаем налоги для экономики", - заявил глава ФНС.