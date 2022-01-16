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Рубрика: Общество

Назван суперпродукт, который подавляет аппетит и сжигает жир на животе

Текст: Анастасия Селиванова

Ожирение стало серьезной проблемой во всем мире: жир опасен, так как может спровоцировать проблемы с сосудами и повысить риск сердечного приступа. Справиться с жиром в большинстве случаев можно с помощью физических нагрузок и ограничения потребления определенных продуктов. Недавнее исследование назвало одну сладкую ягоду серьезным помощником в этом деле.

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Так, употребление большого количества растворимой клетчатки, которая содержится в некоторых продуктах, помогает бороться с висцеральным жиром. Этот тип жира на животе образуется из-за гормонального дисбаланса и обусловлен генетикой, он снижает чувствительность клеток к инсулину и может привести к образованию тромбов, а следовательно - к проблемам с сердцем.

Баптистский медицинский центр Уэйк Форест считает, что, например, клубника, в которой есть растворимая клетчатка, замедляет процесс переваривания пищи и помогает тем самым снизить объем висцерального жира на животе. По данным ученых, употребление каждых 10 граммов подобных продуктов снижает на 3,7% объем висцерального жира в течение пяти лет, однако все равно наиболее успешный способ борьбы с проблемой - наличие хотя бы умеренной ежедневной физической активности. Она способна сжечь 7,4% жира на животе за тот же период, пишет Express.

"Считается, что клубника особенно полезна для похудения, потому что она повышает выработку лептина и адипонектина - двух гормонов для сжигания жира, которые также снижают аппетит", - говорится в статье. Американская ассоциация диетологов, в свою очередь, напоминает, что лептин может помочь сбросить вес, стимулируя обмен веществ.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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