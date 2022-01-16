Самолет с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Первый из 19 вылетевших сегодня из Казахстана самолетов военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в Минобороны России.

После того, как в воздушную гавань прибудут все 19 самолетов, состоится торжественная встреча миротворцев с участием командования Воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов, которые доставят в РФ российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые протесты, позже перешедшие в массовые беспорядки. Жители городов Жанаозен и Актау выступали против двукратного роста цен на сжиженный газ. Власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение в ряде регионов.