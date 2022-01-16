Самолет с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Новости

Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали 09:07
Трамп заявил, что ложь чиновников США о России мешала его работе 08:20
Глава "Нафтогаза" упрекнул ФРГ в желании заработать на "Северном потоке-2" 07:40
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 07:33
Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля 07:18
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге 07:12
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 06:20
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности 06:05
В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей 05:47
Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства 05:08
Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19 04:48
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека 04:23
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной 03:47
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы 03:28
Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана 03:08
Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок 02:51
Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса 02:16
Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса 00:54
В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков 00:31
Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ 00:26
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы 00:12
Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники 15.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 09:22
Рубрика: Власть

Самолет с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Первый из 19 вылетевших сегодня из Казахстана самолетов военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в Минобороны России.

После того, как в воздушную гавань прибудут все 19 самолетов, состоится торжественная встреча миротворцев с участием командования Воздушно-десантных войск.

Фото: Alexander BOGDANOV / AFP
В Казахстане озвучили количество погибших в ходе беспорядков

Ранее сообщалось, что с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов, которые доставят в РФ российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые протесты, позже перешедшие в массовые беспорядки. Жители городов Жанаозен и Актау выступали против двукратного роста цен на сжиженный газ. Власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение в ряде регионов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

Главное сегодня

Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни