Песков предупредил о последствиях новых санкций США

Новые санкции, предложенные Вашингтоном, могут привести к разрыву отношений. Об этом предостерег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Но это не в интересах обеих держав, считает он.

Санкции в отношении руководства России - за пределами понимания, потенциально они могут привести к прекращению любых отношений между двумя державами, что не в интересах нормализации, - заявил Песков, добавив, что подобный шаг со стороны США стал бы большой ошибкой.

Пресс-секретарь президента России заочно спросил американских чиновников, есть ли хоть один пример, когда санкции помогли решить их проблему. "Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций", - заметил он. США вынуждают жить под санкциями, а Москва в ответ развивает производство и экономику.