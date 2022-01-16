Песков: Россия никому не угрожает военными действиями

Отношения России и НАТО подошли к красной черте из-за военной поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто никому не угрожает военными действиями, было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия", - сказал Песков в англоязычном интервью телеканалу CNN.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание, что российских военных в Донбассе и в целом на Украине нет. "Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, которую создали разные учения, истребители и шпионские самолеты НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - подчеркнул Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия вынуждена реагировать и принимать меры предосторожности.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что США при объединении Германии обещали советскому руководству не распространять инфраструктуру НАТО на Восток, но это никак не было зафиксировано в юридически обязывающем виде.