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16.01.2022 18:40
Рубрика: Власть

По приказу Шойгу в частях ВВО проверяют боеготовность

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Войска и силы на Востоке России действуют по тревоге. В конце прошлой недели в Минобороны России сообщили, что по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу в регионе организовали внезапную проверку боеготовности частей и соединений.

"В Вооруженных силах Российской Федерации продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - рассказали в оборонном ведомстве.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Известно, что в ходе этой проверки воинские формирования ВВО, к которым относятся не только сухопутные подразделения, но также военная авиация и силы Тихоокеанского флота, сначала привели в высшую степень боевой готовности. Затем войска направили в районы сосредоточения. Было сказано, что перед выполнением учебно-боевых задач ряд соединений и частей совершает марши комбинированным способом на незнакомые полигоны. Причем эти учебные поля расположены на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

По информации из Минобороны России, все это позволит армейскому командованию оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки и переброски на большие расстояния. Разумеется, речь не идет о командировании военных за рубеж. По тревоге они действуют исключительно в пределах территории РФ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что особое внимание на внезапной проверке уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства. Для генералов важно знать, насколько региональные органы власти и различные гражданские структуры готовы оперативно и в необходимых военным объемах обеспечивать перевозки войск и сил.

В минобороны также сообщили, что после такой переброски подразделения Восточного военного округа отработают в назначенных районах широкий спектр задач. В том числе займутся организацией всестороннего обеспечения.

А еще они выполнят контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки. Генералы также спланировали тактические учения и стрельбы на дальних и незнакомых солдатам и офицерам военных полигонах.

Шойгу распорядился временно сократить командировки военных за рубеж

В эти дни войска действуют в полях не только на Востоке России. Армейские учения проводятся повсеместно на территории страны. В частности, в Западном военном округе несколько тысяч военнослужащих вывели на общевойсковые полигоны сразу в четырех регионах - в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Тот факт, что учения по времени совпали с переговорами в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности РФ, кое-кто на Западе моментально расценил как попытку Москвы надавить на переговорщиков из США и НАТО.

Перед выполнением задач ряд соединений и частей совершает марши на дальние незнакомые полигоны 

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову даже пришлось объяснять, что эти события никак между собой не связаны.

"Мы говорим о наших подразделениях в наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военные учения, маневры продолжались и будут продолжаться. Это обычная практика любых вооруженных сил", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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