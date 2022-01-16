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16.01.2022 17:52
Рубрика: Власть

Пушков: Отношение к "СП-2" раскололо правящие круги ФРГ

Текст: Дмитрий Гончарук
Правящие круги Германии расколоты по вопросу "Северного потока - 2". Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, не стоит недооценивать восточноевропейский фактор в политике Берлина. "Не случайно Киев, аппелируя к США, одновременно пытается давить на Германию как на ключевую страну в вопросе о судьбе Северного потока-2", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Он отметил, что этим Украина "постоянно подносит политические боеприпасы" тому крылу германской политики, которое выступает за заморозку "Северного потока-2", а также стремится создать у Берлина некий комплекс "особой ответственности" за Украину.

"Проблема же Германии в том, что ее правящие круги расколоты по этому вопросу, а в отношениях с Россией исходят не столько из интересов самой Германии, сколько из позиций и истерик стран Прибалтики, Польши и самой Украины", - уверен законодатель. Он добавил, что так в основном было при канцлере Ангеле Меркель, но это положение сохраняется и теперь, когда федеральное правительство возглавил Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, строительство газопровода "Северный поток-2" поддерживают больше половины жителей Германии. На востоке страны за проект выступают 70 процентов граждан, в западной части ФРГ - 57 процентов.

"Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух его ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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