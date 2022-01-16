Радионова сообщила, сколько компании потратят на экологию

Ради соблюдения экологических требований компаниям придется потратить миллиарды рублей и миллиарды долларов, сообщила "РГ" руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время Гайдаровского форума. Однако эти траты будут необходимы бизнесу для сохранения конкурентоспособности, считает она.

"Тут нам в помощь зеленая повестка, - сказала она. - Есть ESG-отчеты, есть углеродная нейтральность, климатические проекты, транснациональное углеродное регулирование, есть и сокращение издержек на электричество. Все это подталкивает к соблюдению требований и трансформации, а мы им эти ворота постепенно со всех сторон поджимаем, чтобы бизнес все время менялся в лучшую сторону".

При этом Радионова признала, что дополнительная финансовая нагрузка отчасти будет переложена на потребителей - ее включат в цену товаров, приведет к снижению рентабельности. Она приводит в пример нефтепереработку, когда компании договорились вложить в свою модернизацию минимум по 1 млрд рублей.

"Реально там были инвестиции на десятки миллиардов рублей, - вспоминает глава Росприроднадзора. - В результате мы получили новую хорошую отрасль".

По мнению Радионовой, контролер должен быть понятным, логичным и предсказуемым, тогда лишних проблем с администрацией проверяемых предприятий не возникнет.