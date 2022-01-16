Москвичам пообещали умеренные морозы на Крещение

Понижение температуры до 12 градусов мороза в Крещенскую ночь пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

По его данным, морозы на Крещение будут не экстремальными, минимальная температура воздуха не превысит в регионе -10..-12 градусов. Не усилит ощущение холода и ветер, его порывы не превысят 10 м/с.

"Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой, - сообщает специалист. - С утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 см. Во вторник снова выпадет снег, возможно, до 7 мм, сугробы подрастут с 32 до 37 см. К Крещению температура днем -7…-9, в ночные часы до -10...-12.

Во второй половине недели, по его прогнозу, будет снежно: прогнозируется еще около 10 мм осадков. Высота сугробов к выходным составит 45 см при норме 25 см. А вот морозная погода сохранится.