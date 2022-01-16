Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января

Железнодорожники завершают возведение нового временного лестничного пролета пешеходного моста на станции Москва-Товарная-Курская. Он будет доступен для пассажиров с начала движения поездов 17 января. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы окончить работы к началу трудовой недели. Строили лестничный пролет в круглосуточном режиме, в работах постоянно были задействованы более 40 железнодорожников и 4 единицы тяжелой техники.

Временный лестничный марш расположен примерно на 150 метров ближе к переходу через Шоссе Энтузиастов. С моста выход на улицу Шоссе Энтузиастов будет осуществляться направо. Для информирования пассажиров об изменении схемы подхода к железнодорожному мосту с городской территории железнодорожники установили навигационные элементы.

Информирование пассажиров об открытии выхода в сторону Шоссе Энтузиастов будет осуществляться с начала движения 17 января в электропоездах Курского направления и на остановочных пунктах.