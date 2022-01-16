Оперштаб: В Москве выявлено 6 480 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщает: в столице выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 787 человек. На ИВЛ находятся 523 человека.

В городе выздоровел ещё 2 371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.