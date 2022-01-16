Прокуратура начала проверку ресторана, где в результате пожара погиб повар

Столичная прокуратура организовала проверку ресторана из-за пожара, где погиб человек и еще один пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Пожар произошел на Шелепихинской набережной в 4:00 на территории ресторана. Погиб 29 мужчина, работавший поваром, еще один мужчина 43 лет, работающий охранником, пострадал и госпитализирован в больницу.

"В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.