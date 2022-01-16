СК РФ возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе

Напомним, на видео молодой человек потребовал от водителя автобуса выпустить его не на остановке. Водитель в этом отказал, после чего молодой человек назвал его нацистом, вступил в перепалку с пожилыми пассажирами. Он представился дагестанцем и заявил, что русских будут бить.
На видео уже отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, заявив, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения, сообщает РИА "Новости". Правоохранители не заставили себя ждать, как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в действиях мужчины усматривается возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения". Мужчину сейчас ищут.