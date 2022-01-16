СК РФ возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе

Уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды возбуждено после инцидента в столичном автобусе, видео которого распространилось по соцсетям. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по г. Москве.

Напомним, на видео молодой человек потребовал от водителя автобуса выпустить его не на остановке. Водитель в этом отказал, после чего молодой человек назвал его нацистом, вступил в перепалку с пожилыми пассажирами. Он представился дагестанцем и заявил, что русских будут бить.

На видео уже отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, заявив, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения, сообщает РИА "Новости". Правоохранители не заставили себя ждать, как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в действиях мужчины усматривается возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения". Мужчину сейчас ищут.