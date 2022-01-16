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Рубрика: Происшествия

СК закончил работу по делу о служебной халатности, из-за которой погиб ребенок

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Следственный комитет объявил, что ведомством завершено расследование по уголовному делу о гибели ребенка в тепловой камере коммуникаций отопления.

Случилась трагедия в Ивановской области, поэтому делом занимались следователи местного подразделения СК. Именно они предъявили обвинение заместителю директора по эксплуатации оборудования ООО "ИНВЕСТЭНЕРГО".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Этот гражданин, чью фамилию в ведомстве не называют, обвиняется в совершении преступления по статье 217 Уголовного кодекса РФ - "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". В СК по Ивановской области рассказали, что случилось. Днем 28 сентября 2020 года, в тепловой камере, заполненной грунтовыми водами, обнаружили тело 6-летнего ребенка.

По заключению экспертов мальчик утонул. Выяснилось, что ребенок гулял со сверстниками в зоне этой камеры тепловой сети. Сама камера находилась около железнодорожных путей в селе Подвязновский Ивановского района Ивановской области. Судя по всему, ребенок оступился и упал в отверстие камеры. Потом следователи напишут: "Отверстие полностью не оборудовано плитой перекрытия и люками". Организацией, эксплуатирующей этот опасный производственный объект, было то самое "ИНВЕСТЭНЕРГО". На нынешнего фигуранта уголовного дела, в момент трагедии занимавшего должность заместителя директора по эксплуатации оборудования, и была возложена обязанность следить за порядком на объектах "с соблюдением требований промышленной безопасности".

В СК уверяют, что заместителю директора было точно известно от мастера участка, что тепловая камера, в которую упал ребенок, открыта из-за того, что просто нет на участке железобетонной плиты перекрытия и люков.

Следствие заявило, что обвиняемый "не принял всех необходимых и входящих в его компетенцию мер, направленных на восстановление сооружения тепловой камеры, не обеспечив ее исправное и безопасное функционирование и продолжил ее эксплуатацию, достоверно зная о выявленных дефектах".

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Так что наплевательское отношение замдиректора по эксплуатации оборудования к своим прямым служебным обязанностям потянуло за собой нарушение требований промышленной безопасности на опасном объекте. И, как финал, закончилось гибелью ребенка.

Сейчас это уголовное дело уже отправлено в суд. Если он согласится с выводами следствия, то, теперь уже бывший, заместитель директора может отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет и потом еще на несколько лет лишиться права занимать некоторые должности, связанные с безопасностью.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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