Спасатели вытащили мужчину с собакой из Москвы-реки

Спасатели вытащили из реки в столичном районе Нагатинский затон провалившегося под лед мужчину с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

На поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о провалившемся под лед человеке в районе Нагатинский затон. По тревоге вышла дежурная смена в составе Сергея Ряузова, Виктора Бабаева и Романа Ульянова.

ЧП произошло рядом с д.22 на ул. Затонная. Подойти к пострадавшему на судне на воздушной подушке спасатели не смогли. Поэтому добрались до противоположной стороны реки и приступили к поиску человека. В 100 метрах от берега они нашли в полынье мужчину с собакой.

"С помощью спасательного снаряжения провалившихся удалось вытянуть на крепкий лед. Как оказалось, первой в воду попала собака. Владелец, мужчина 1984 года рождения, отправился ей на помогу, но сам провалился под лед", - уточнили в департаменте.

Спасенных передали медикам.