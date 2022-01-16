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16.01.2022 21:53
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Три взрослых погибли, пострадал ребенок в столкновении BMW и автопоезда MAN на трассе М-4 под Воронежем.

В Псковской области в ДТП погибли пять человек

Авария произошла в 19:40 на 530 километре трассы в Новоусманском районе.

- По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы водитель BMW допустил столкновение с грузовиком MAN, выполнявшим разворот, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров - мужчина и женщина, жители Воронежской области, - погибли на месте. Пятилетняя девочка доставлена в больницу с травмами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа, они выясняют обстоятельства столкновения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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