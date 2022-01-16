Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем

Три взрослых погибли, пострадал ребенок в столкновении BMW и автопоезда MAN на трассе М-4 под Воронежем.

Авария произошла в 19:40 на 530 километре трассы в Новоусманском районе.

- По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы водитель BMW допустил столкновение с грузовиком MAN, выполнявшим разворот, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров - мужчина и женщина, жители Воронежской области, - погибли на месте. Пятилетняя девочка доставлена в больницу с травмами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа, они выясняют обстоятельства столкновения.