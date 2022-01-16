В Жулебинском природном заказнике нашли редкую для столицы птицу

Специалисты Мосприроды обнаружили в заказнике "Жулебинский" редкую птицу. Это горихвостка-чернушка, которая ранее жила высоко в горах Северного Кавказа.

Как сообщает сайте мэра и правительства Москвы, по размеру эта птица меньше воробья, тело у нее темное, а хвостовое оперение окрашено в ржавчато-оранжевый, почти огненный цвет. По одному из древних сказаний горных районов Кавказа, такой цвет хвоста птица получила из-за того, что принесла замерзающим людям огонь.

Ведь до середины прошлого века чернушки обитали только высоко в горах на Кавказе и Алтае, устраивая гнезда на скалах и камнях. Позднее они заселили западные области России.

Отметим, что птичка является очень подвижной и шумной.

Сородич горихвостки-чернушки - горихвостка обыкновенная - занесена в Красную книгу столицы под второй категорией редкости.

Кстати, ранее во дворах Ленинградского проспекта жители заметили ушастую сову, а на днях в реке Яузы нашли утку-мандаринку.