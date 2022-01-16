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16.01.2022 23:30
Рубрика: Экономика

Строительство судов в рамках 2 этапа инвестквот предлагают отдать верфям ДФО

Текст: Елена Березина, Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает в рамках второго этапа инвестиционных квот на вылов рыбы придерживаться принципа "где ловишь - там и строишь". Ведомство предлагает отдать строительство судов рыбопромыслового флота полностью дальневосточным верфям. Это позволит загрузить работой как минимум шесть верфей ДФО.

На первом этапе инвестквот только три дальневосточные верфи участвовали в строительстве судов из полутора десятка. Основные заказы пришлись на северо-западные и поволжские верфи. "Но, во-первых, у них уже большой оборонзаказ. Во-вторых, надо развивать и десять верфей ДФО. Из этих десяти пока не все с ходу могут технологически выйти на эти заказы, но, по крайней мере, шесть могут", - пояснил "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Он отметил, что Арктика и Дальний Восток дают почти весь улов рыбохозяйственного комплекса РФ. Общий объем средств первого этапа программы "квоты в обмен на инвестиции", вырученных бюджетом и вложенных в экономику - в виде новых заказов на рыболовные суда, новых заводов, платы за квоты на аукционах - превышает 400 млрд рублей.

Однако в ходе первого этапа произошла "некая разбалансировка" в типаже судов, которые строились, считает Чекунков. Упор был сделан на супертраулеры. Но это оказалось не совсем эффективно. "Невозможно ходить только с гигантскими автобусами, самолетами и судами. Нужен разнокалиберный флот", - отметил министр. Поэтому на втором этапе необходимо диверсифицировать рыболовный флот и дать мотивацию строить суда меньших размеров. По словам министра, детали второго этапа инвестквот дорабатываются вместе с минсельхозом. "Ожидаем, что финальные решения будут приняты в начале 2022 года. По тем предложениям, которые есть, 20% - выделение новых инвестквот на минтай: 10% на заводы, 10% на суда. По судам будем биться за принцип локализации", - подчеркнул он.

В Росрыболовстве называют принцип "где ловишь - там и строишь" эффективной мерой поддержки дальневосточных регионов, в которых нужно развивать судостроение. Эта инициатива начала реализовываться уже на первом этапе программы инвестквот при строительстве краболовов. "Результат был практически мгновенным. Стапельное расписание верфей Дальнего Востока забито заказами крабодобыдчиков", - утверждают в ведомстве.

Второй этап инвестквот на вылов рыбы позволит создать 4000 рабочих мест

Распространение этого принципа на второй этап программы поможет в решении задач по привлечению инвестиций и развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, уверены в ведомстве. Инициатива будет обсуждаться на ближайших совещаниях по инвестквотам. Также будет учитываться стапельная загрузка дальневосточных верфей и их готовность принимать с 2023 года новые заказы.

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. В 2017 году 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор обязуется обновить флот и перерабатывающие мощности. Это позволит построить 54 судна и 24 рыбоперерабатывающих завода. Но после сокращения поставок рыбы в Китай (на который приходилось более половины экспорта российской рыбы) стал очевиден дефицит перерабатывающих мощностей внутри страны. Поэтому было объявлено о втором этапе инвестквот.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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В рамках него планируется построить 30 рыбопромысловых судов, до 35 судов-краболовов, а также восемь крупных рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета около 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций, а также создать до 4 тыс. рабочих мест, оценивал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. Второй этап инвестквот планируется реализовать только на Дальнем Востоке, поскольку по итогам первого этапа мощности для Северного бассейна будут обновлены на 80%, а для Дальнего Востока лишь на 40%. Для этого предполагается выделить еще 20% инвестквот на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов. Половину квот отдать под суда, другую - под строительство переработки.

На Дальнем Востоке работают 10 судостроительных верфей, которые официально признаны Регистром в качестве "судостроительного предприятия", причем три из них специализированы исключительно на военном судостроении, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, оставшиеся семь верфей не имеют технических и кадровых (общее количество занятых на них не превышает 10 тысяч человек) возможностей для строительства крупнотоннажных судов. Всего четыре дальневосточных верфи включены в Единую электронную централизованную систему судового комплектующего оборудования. Поэтому на первом этапе - до 2030 года - судостроение на Дальнем Востоке разумно ориентировать на строительство малотоннажного флота и постепенное повышение компетенций в производстве судового оборудования и комплектующих.

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