В России стали есть меньше рыбы

Потребление рыбы в России за семь лет упало на 26%. Россияне отказываются от нее не только из-за цен, но и по причине невысокого качества. Пока рыба доедет с Дальнего Востока и пройдет через несколько посредников, она уже далеко не первой свежести.

Даже качественную, свежую рыбу потребители предпочитает покупать уже разделанной, чтобы не возиться с этим дома. Фото: Сергей Куксин

Рыбный союз проанализировал данные Росстата и выяснил, что в среднем россиянин в 2021 году потратил на рыбу и морепродукты 2873 рубля при средней цене на рыбопродукцию в 144 рублей за кг. В 2020 году аналогичные расходы составляли 2877 рублей при средней цене 137 рублей за кг. В 2019 году в среднем потребитель купил рыбы на 3006 рублей при средней цене в 131 рубль за кг. Таким образом, потребление рыбы с 2019 года сократилось на 2 кг - с 15,3 кг до 13,3 кг при рекомендованной норме 22 кг на человека в год, рассказали "РГ" в союзе.

Ситуация не является специфической для России. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потребление рыбы в развитых странах с 1961 года по 2007 год возросло на 9 кг на человека в год и составляло в 2007 году 26,4 кг. Затем потребление стало снижаться, к 2022 году оно составляет чуть более 20 кг на человека в год.

В России эксперты среди причин снижения потребления называли невысокое качество продукции - часто в магазинах продается перемороженная рыба в скучной упаковке. Кроме того, в России мало готовой рыбной продукции, а молодое поколение не хочет чистить, потрошить и готовить рыбу дома.

Между тем, по данным Росстата, с 2017 года потребление рыбы и рыбной продукции растет - с 21,5 кг на человека до 22,2 кг в 2020 году (последние доступные данные Росстата). "Рост потребления, главным образом, связан с высоким уровнем насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией", - считают в Росрыболовстве.

По предварительным данным, российские рыбаки в 2021 году добыли более 5,05 млн тонн рыбы, что на 1,5% выше показателя 2020 года.

Помимо этого, существенное влияние на рост потребления рыбной продукции оказали новые рыбоперерабатывающие комплексы, построенные в рамках программы инвестиционных квот, благодаря которым на рынке представлен широкий ассортимент популярных видов рыб, разнообразных морских деликатесов, а также продуктов отечественной переработки, считают в Росрыболовстве.