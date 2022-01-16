За сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6480

2 Санкт-Петербург 3958

3 Московская область 3147

4 Нижегородская область 740

5 Краснодарский край 655

6 Свердловская область 564

7 Ростовская область 494

8 Ставропольский край 475

9 Пермский край 438

10 Воронежская область 417

11 Республика Саха (Якутия) 374

12 Самарская область 367

13 Красноярский край 350

14 Алтайский край 325

15 Иркутская область 323

16 Тюменская область 301

17 Приморский край 301

18 Ленинградская область 282

19 Ханты-Мансийский автономный округ 273

20 Омская область 265

21 Саратовская область 250

22 Республика Карелия 249

23 Хабаровский край 244

24 Тверская область 239

25 Новосибирская область 237

26 Кемеровская область 236

27 Республика Башкортостан 235

28 Архангельская область 223

29 Тульская область 223

30 Волгоградская область 223

31 Калининградская область 221

32 Липецкая область 219

33 Владимирская область 207

34 Ярославская область 203

35 Челябинская область 199

36 Кировская область 198

37 Орловская область 190

38 Вологодская область 180

39 Смоленская область 177

40 Амурская область 169

41 Пензенская область 164

42 Республика Дагестан 161

43 Тамбовская область 157

44 Астраханская область 154

45 Брянская область 153

46 Сахалинская область 152

47 Забайкальский край 147

48 Калужская область 140

49 Республика Крым 139

50 Республика Бурятия 134

51 Курская область 134

52 Мурманская область 133

53 Удмуртская Республика 132

54 Белгородская область 131

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 128

56 Псковская область 125

57 Новгородская область 123

58 Ульяновская область 122

59 Республика Коми 121

60 Республика Хакасия 117

61 Ивановская область 116

62 Оренбургская область 116

63 Томская область 115

64 Севастополь 114

65 Республика Татарстан 112

66 Рязанская область 104

67 Чеченская Республика 82

68 Кабардино-Балкарская Республика 81

69 Курганская область 75

70 Республика Адыгея 72

71 Республика Северная Осетия-Алания 72

72 Республика Ингушетия 69

73 Республика Чувашия 67

74 Республика Мордовия 66

75 Костромская область 63

76 Карачаево-Черкесская Республика 61

77 Камчатский край 52

78 Республика Марий Эл 46

79 Республика Алтай 31

80 Магаданская область 27

81 Еврейская автономная область 23

82 Республика Тыва 21

83 Республика Калмыкия 18

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,05%

2. Республика Тыва 0,07%

3. Ульяновская область, Чукотский автономный округ 0,1% За последние сутки подтверждено 686 смертей: Москва 70

Санкт-Петербург 63

Московская область 41

Нижегородская область 26

Алтайский край 26

Красноярский край 23

Свердловская область 20

Иркутская область 16

Волгоградская область 15

Рязанская область 14

Самарская область 14

Саратовская область 12

Новосибирская область 12

Тульская область 11

Ульяновская область 11

Омская область 11

Брянская область 10

Тамбовская область 10

Вологодская область 10

Республика Крым 10

Ставропольский край 10

Республика Башкортостан 10

Воронежская область 9

Краснодарский край 9

Астраханская область 9

Республика Чувашия 9

Тюменская область 9

Владимирская область 8

Смоленская область 8

Калининградская область 8

Пермский край 8

Липецкая область 7

Псковская область 7

Забайкальский край 7

Республика Северная Осетия - Алания 6

Пензенская область 6

Кемеровская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Ивановская область 5

Ярославская область 5

Ленинградская область 5

Мурманская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Чеченская Республика 5

Республика Мордовия 5

Республика Татарстан 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Челябинская область 5

Курская область 4

Республика Карелия 4

Республика Адыгея 4

Ростовская область 4

Севастополь 4

Оренбургская область 4

Республика Тыва 4

Республика Бурятия 4

Сахалинская область 4

Орловская область 3

Республика Хакасия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Хабаровский край 3

Калужская область 2

Костромская область 2

Архангельская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Кировская область 2

Удмуртская Республика 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 321 320 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 731 человек: Москва 2371

Воронежская область 1415

Московская область 1325

Самарская область 1256

Санкт-Петербург 1142

Свердловская область 731

Нижегородская область 723

Республика Коми 661

Пензенская область 622

Саратовская область 594

Краснодарский край 537

Ленинградская область 514

Томская область 495

Забайкальский край 478

Амурская область 447

Пермский край 401

Ставропольский край 377

Хабаровский край 356

Новосибирская область 340

Приморский край 340

Кировская область 323

Вологодская область 320

Владимирская область 317

Кемеровская область 293

Республика Башкортостан 278

Алтайский край 266

Красноярский край 244

Мурманская область 239

Удмуртская Республика 221

Омская область 204

Ростовская область 201

Ямало-Ненецкий автономный округ 201

Архангельская область 194

Смоленская область 189

Калининградская область 186

Республика Адыгея 183

Иркутская область 182

Республика Карелия 179

Челябинская область 174

Тульская область 170

Курская область 153

Ханты-Мансийский автономный округ 143

Республика Крым 137

Оренбургская область 126

Новгородская область 125

Брянская область 123

Карачаево-Черкесская Республика 121

Астраханская область 109

Белгородская область 108

Тверская область 107

Республика Северная Осетия - Алания 105

Республика Мордовия 100

Сахалинская область 100

Республика Бурятия 99

Тюменская область 95

Ульяновская область 92

Республика Дагестан 87

Псковская область 79

Волгоградская область 77

Ярославская область 75

Кабардино-Балкарская Республика 73

Курганская область 72

Камчатский край 65

Республика Ингушетия 63

Севастополь 56

Ивановская область 53

Калужская область 53

Орловская область 52

Республика Саха (Якутия) 49

Липецкая область 44

Республика Тыва 39

Республика Чувашия 38

Тамбовская область 34

Костромская область 31

Республика Алтай 29

Чеченская Республика 25

Республика Марий Эл 24

Республика Татарстан 22

Республика Калмыкия 21

Магаданская область 19

Рязанская область 12

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 858 615. Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса