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16.01.2022 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6480
  • 2 Санкт-Петербург 3958
  • 3 Московская область 3147
  • 4 Нижегородская область 740
  • 5 Краснодарский край 655
  • 6 Свердловская область 564
  • 7 Ростовская область 494
  • 8 Ставропольский край 475
  • 9 Пермский край 438
  • 10 Воронежская область 417
  • 11 Республика Саха (Якутия) 374
  • 12 Самарская область 367
  • 13 Красноярский край 350
  • 14 Алтайский край 325
  • 15 Иркутская область 323
  • 16 Тюменская область 301
  • 17 Приморский край 301
  • 18 Ленинградская область 282
  • 19 Ханты-Мансийский автономный округ 273
  • 20 Омская область 265
  • 21 Саратовская область 250
  • 22 Республика Карелия 249
  • 23 Хабаровский край 244
  • 24 Тверская область 239
  • 25 Новосибирская область 237
  • 26 Кемеровская область 236
  • 27 Республика Башкортостан 235
  • 28 Архангельская область 223
  • 29 Тульская область 223
  • 30 Волгоградская область 223
  • 31 Калининградская область 221
  • 32 Липецкая область 219
  • 33 Владимирская область 207
  • 34 Ярославская область 203
  • 35 Челябинская область 199
  • 36 Кировская область 198
  • 37 Орловская область 190
  • 38 Вологодская область 180
  • 39 Смоленская область 177
  • 40 Амурская область 169
  • 41 Пензенская область 164
  • 42 Республика Дагестан 161
  • 43 Тамбовская область 157
  • 44 Астраханская область 154
  • 45 Брянская область 153
  • 46 Сахалинская область 152
  • 47 Забайкальский край 147
  • 48 Калужская область 140
  • 49 Республика Крым 139
  • 50 Республика Бурятия 134
  • 51 Курская область 134
  • 52 Мурманская область 133
  • 53 Удмуртская Республика 132
  • 54 Белгородская область 131
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • 56 Псковская область 125
  • 57 Новгородская область 123
  • 58 Ульяновская область 122
  • 59 Республика Коми 121
  • 60 Республика Хакасия 117
  • 61 Ивановская область 116
  • 62 Оренбургская область 116
  • 63 Томская область 115
  • 64 Севастополь 114
  • 65 Республика Татарстан 112
  • 66 Рязанская область 104
  • 67 Чеченская Республика 82
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 81
  • 69 Курганская область 75
  • 70 Республика Адыгея 72
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 72 Республика Ингушетия 69
  • 73 Республика Чувашия 67
  • 74 Республика Мордовия 66
  • 75 Костромская область 63
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 61
  • 77 Камчатский край 52
  • 78 Республика Марий Эл 46
  • 79 Республика Алтай 31
  • 80 Магаданская область 27
  • 81 Еврейская автономная область 23
  • 82 Республика Тыва 21
  • 83 Республика Калмыкия 18
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,05%
  • 2. Республика Тыва 0,07%
  • 3. Ульяновская область, Чукотский автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 686 смертей:
  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 63
  • Московская область 41
  • Нижегородская область 26
  • Алтайский край 26
  • Красноярский край 23
  • Свердловская область 20
  • Иркутская область 16
  • Волгоградская область 15
  • Рязанская область 14
  • Самарская область 14
  • Саратовская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Тульская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Омская область 11
  • Брянская область 10
  • Тамбовская область 10
  • Вологодская область 10
  • Республика Крым 10
  • Ставропольский край 10
  • Республика Башкортостан 10
  • Воронежская область 9
  • Краснодарский край 9
  • Астраханская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Тюменская область 9
  • Владимирская область 8
  • Смоленская область 8
  • Калининградская область 8
  • Пермский край 8
  • Липецкая область 7
  • Псковская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Пензенская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Ивановская область 5
  • Ярославская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Чеченская Республика 5
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Татарстан 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Челябинская область 5
  • Курская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Адыгея 4
  • Ростовская область 4
  • Севастополь 4
  • Оренбургская область 4
  • Республика Тыва 4
  • Республика Бурятия 4
  • Сахалинская область 4
  • Орловская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Хабаровский край 3
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Удмуртская Республика 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 321 320 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 731 человек:
  • Москва 2371
  • Воронежская область 1415
  • Московская область 1325
  • Самарская область 1256
  • Санкт-Петербург 1142
  • Свердловская область 731
  • Нижегородская область 723
  • Республика Коми 661
  • Пензенская область 622
  • Саратовская область 594
  • Краснодарский край 537
  • Ленинградская область 514
  • Томская область 495
  • Забайкальский край 478
  • Амурская область 447
  • Пермский край 401
  • Ставропольский край 377
  • Хабаровский край 356
  • Новосибирская область 340
  • Приморский край 340
  • Кировская область 323
  • Вологодская область 320
  • Владимирская область 317
  • Кемеровская область 293
  • Республика Башкортостан 278
  • Алтайский край 266
  • Красноярский край 244
  • Мурманская область 239
  • Удмуртская Республика 221
  • Омская область 204
  • Ростовская область 201
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 201
  • Архангельская область 194
  • Смоленская область 189
  • Калининградская область 186
  • Республика Адыгея 183
  • Иркутская область 182
  • Республика Карелия 179
  • Челябинская область 174
  • Тульская область 170
  • Курская область 153
  • Ханты-Мансийский автономный округ 143
  • Республика Крым 137
  • Оренбургская область 126
  • Новгородская область 125
  • Брянская область 123
  • Карачаево-Черкесская Республика 121
  • Астраханская область 109
  • Белгородская область 108
  • Тверская область 107
  • Республика Северная Осетия - Алания 105
  • Республика Мордовия 100
  • Сахалинская область 100
  • Республика Бурятия 99
  • Тюменская область 95
  • Ульяновская область 92
  • Республика Дагестан 87
  • Псковская область 79
  • Волгоградская область 77
  • Ярославская область 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Курганская область 72
  • Камчатский край 65
  • Республика Ингушетия 63
  • Севастополь 56
  • Ивановская область 53
  • Калужская область 53
  • Орловская область 52
  • Республика Саха (Якутия) 49
  • Липецкая область 44
  • Республика Тыва 39
  • Республика Чувашия 38
  • Тамбовская область 34
  • Костромская область 31
  • Республика Алтай 29
  • Чеченская Республика 25
  • Республика Марий Эл 24
  • Республика Татарстан 22
  • Республика Калмыкия 21
  • Магаданская область 19
  • Рязанская область 12
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 858 615.

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