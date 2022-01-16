За сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6480
- 2 Санкт-Петербург 3958
- 3 Московская область 3147
- 4 Нижегородская область 740
- 5 Краснодарский край 655
- 6 Свердловская область 564
- 7 Ростовская область 494
- 8 Ставропольский край 475
- 9 Пермский край 438
- 10 Воронежская область 417
- 11 Республика Саха (Якутия) 374
- 12 Самарская область 367
- 13 Красноярский край 350
- 14 Алтайский край 325
- 15 Иркутская область 323
- 16 Тюменская область 301
- 17 Приморский край 301
- 18 Ленинградская область 282
- 19 Ханты-Мансийский автономный округ 273
- 20 Омская область 265
- 21 Саратовская область 250
- 22 Республика Карелия 249
- 23 Хабаровский край 244
- 24 Тверская область 239
- 25 Новосибирская область 237
- 26 Кемеровская область 236
- 27 Республика Башкортостан 235
- 28 Архангельская область 223
- 29 Тульская область 223
- 30 Волгоградская область 223
- 31 Калининградская область 221
- 32 Липецкая область 219
- 33 Владимирская область 207
- 34 Ярославская область 203
- 35 Челябинская область 199
- 36 Кировская область 198
- 37 Орловская область 190
- 38 Вологодская область 180
- 39 Смоленская область 177
- 40 Амурская область 169
- 41 Пензенская область 164
- 42 Республика Дагестан 161
- 43 Тамбовская область 157
- 44 Астраханская область 154
- 45 Брянская область 153
- 46 Сахалинская область 152
- 47 Забайкальский край 147
- 48 Калужская область 140
- 49 Республика Крым 139
- 50 Республика Бурятия 134
- 51 Курская область 134
- 52 Мурманская область 133
- 53 Удмуртская Республика 132
- 54 Белгородская область 131
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- 56 Псковская область 125
- 57 Новгородская область 123
- 58 Ульяновская область 122
- 59 Республика Коми 121
- 60 Республика Хакасия 117
- 61 Ивановская область 116
- 62 Оренбургская область 116
- 63 Томская область 115
- 64 Севастополь 114
- 65 Республика Татарстан 112
- 66 Рязанская область 104
- 67 Чеченская Республика 82
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 81
- 69 Курганская область 75
- 70 Республика Адыгея 72
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 72 Республика Ингушетия 69
- 73 Республика Чувашия 67
- 74 Республика Мордовия 66
- 75 Костромская область 63
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 61
- 77 Камчатский край 52
- 78 Республика Марий Эл 46
- 79 Республика Алтай 31
- 80 Магаданская область 27
- 81 Еврейская автономная область 23
- 82 Республика Тыва 21
- 83 Республика Калмыкия 18
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,05%
- 2. Республика Тыва 0,07%
- 3. Ульяновская область, Чукотский автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 686 смертей:
- Москва 70
- Санкт-Петербург 63
- Московская область 41
- Нижегородская область 26
- Алтайский край 26
- Красноярский край 23
- Свердловская область 20
- Иркутская область 16
- Волгоградская область 15
- Рязанская область 14
- Самарская область 14
- Саратовская область 12
- Новосибирская область 12
- Тульская область 11
- Ульяновская область 11
- Омская область 11
- Брянская область 10
- Тамбовская область 10
- Вологодская область 10
- Республика Крым 10
- Ставропольский край 10
- Республика Башкортостан 10
- Воронежская область 9
- Краснодарский край 9
- Астраханская область 9
- Республика Чувашия 9
- Тюменская область 9
- Владимирская область 8
- Смоленская область 8
- Калининградская область 8
- Пермский край 8
- Липецкая область 7
- Псковская область 7
- Забайкальский край 7
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Пензенская область 6
- Кемеровская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Ивановская область 5
- Ярославская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Татарстан 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Челябинская область 5
- Курская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Адыгея 4
- Ростовская область 4
- Севастополь 4
- Оренбургская область 4
- Республика Тыва 4
- Республика Бурятия 4
- Сахалинская область 4
- Орловская область 3
- Республика Хакасия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Хабаровский край 3
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Кировская область 2
- Удмуртская Республика 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 321 320 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 731 человек:
- Москва 2371
- Воронежская область 1415
- Московская область 1325
- Самарская область 1256
- Санкт-Петербург 1142
- Свердловская область 731
- Нижегородская область 723
- Республика Коми 661
- Пензенская область 622
- Саратовская область 594
- Краснодарский край 537
- Ленинградская область 514
- Томская область 495
- Забайкальский край 478
- Амурская область 447
- Пермский край 401
- Ставропольский край 377
- Хабаровский край 356
- Новосибирская область 340
- Приморский край 340
- Кировская область 323
- Вологодская область 320
- Владимирская область 317
- Кемеровская область 293
- Республика Башкортостан 278
- Алтайский край 266
- Красноярский край 244
- Мурманская область 239
- Удмуртская Республика 221
- Омская область 204
- Ростовская область 201
- Ямало-Ненецкий автономный округ 201
- Архангельская область 194
- Смоленская область 189
- Калининградская область 186
- Республика Адыгея 183
- Иркутская область 182
- Республика Карелия 179
- Челябинская область 174
- Тульская область 170
- Курская область 153
- Ханты-Мансийский автономный округ 143
- Республика Крым 137
- Оренбургская область 126
- Новгородская область 125
- Брянская область 123
- Карачаево-Черкесская Республика 121
- Астраханская область 109
- Белгородская область 108
- Тверская область 107
- Республика Северная Осетия - Алания 105
- Республика Мордовия 100
- Сахалинская область 100
- Республика Бурятия 99
- Тюменская область 95
- Ульяновская область 92
- Республика Дагестан 87
- Псковская область 79
- Волгоградская область 77
- Ярославская область 75
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Курганская область 72
- Камчатский край 65
- Республика Ингушетия 63
- Севастополь 56
- Ивановская область 53
- Калужская область 53
- Орловская область 52
- Республика Саха (Якутия) 49
- Липецкая область 44
- Республика Тыва 39
- Республика Чувашия 38
- Тамбовская область 34
- Костромская область 31
- Республика Алтай 29
- Чеченская Республика 25
- Республика Марий Эл 24
- Республика Татарстан 22
- Республика Калмыкия 21
- Магаданская область 19
- Рязанская область 12
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 858 615.