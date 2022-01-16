В Башкирии автобус с 17 пассажирами застрял в снегу

16 января в Федоровском районе застрял рейсовый автобус с 17 пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что автобус Ford Transit следовал по маршруту Федоровка-Салават, но завяз в снегу на дороге около деревни Балыкбашево в Федоровского района. Автобус в рабочем состоянии и отапливается.

На место направили трактор, отметили в МЧС по РБ. После расчистки дороги, автобус продолжил движение.

Между тем 16 января в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, метелей и порывов ветра до 25 метров в секунду. Вводилось временное ограничение на движение на некоторых участках федеральных трасс.