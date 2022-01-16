Военному музею в Самаре передали полковой знак гусарского полка

Полковой знак в торжественной обстановке передал музею губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На церемонии присутствовали военнослужащие Александрийской миротворческой бригады ЦВО.
Этому соединению ранее вручили исторический формуляр и знамя одноименного полка. Дмитрий Азаров поблагодарил начальника Дома офицеров Самарского гарнизона полковника запаса Александра Назаренко за его работу по сохранению исторических реликвий, воспитанию патриотизма и развитию культуры в регионе.
В свою очередь, Назаренко назвал передачу полкового знака "потрясающим событием". Затем для гостей провели экскурсию по выставочным залам музея, где хранится множество артефактов разных эпох.
5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк был сформирован в 1776 году. Эта часть отличилась во многих сражений и прославилась среди полков русской конницы. За смелость и мужество в боях ее солдат и офицеров прозвали "бессмертными гусарами".