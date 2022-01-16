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16.01.2022 18:35
Рубрика: Культура

Военному музею в Самаре передали полковой знак гусарского полка

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в военно-исторический музей Центрального военного округа передали подлинный полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка. Новый экспонат зачислили в музейный фонд для вечного хранения.

Полковой знак в торжественной обстановке передал музею губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На церемонии присутствовали военнослужащие Александрийской миротворческой бригады ЦВО.

Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами

Этому соединению ранее вручили исторический формуляр и знамя одноименного полка. Дмитрий Азаров поблагодарил начальника Дома офицеров Самарского гарнизона полковника запаса Александра Назаренко за его работу по сохранению исторических реликвий, воспитанию патриотизма и развитию культуры в регионе.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

В свою очередь, Назаренко назвал передачу полкового знака "потрясающим событием". Затем для гостей провели экскурсию по выставочным залам музея, где хранится множество артефактов разных эпох.

Для справки

5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк был сформирован в 1776 году. Эта часть отличилась во многих сражений и прославилась среди полков русской конницы. За смелость и мужество в боях ее солдат и офицеров прозвали "бессмертными гусарами".

Фото: предоставлено Минобороны РФ
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