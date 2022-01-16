Врач рассказала, сколько человек может заразить один больной "омикроном"

Особенность приближающейся новой волны заболеваемости COVID-19 в том, что она будет иметь взрывной характер, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

- Речь идет об огромном количестве заболевших, которые заболевают практически одновременно, - сказала врач. - У штамма "омикрон" очень высокая контагиозность: если раньше один человек заражал 10 человек, в новую волну один больной будет заражать 100.

Инфекционист назвала наиболее уязвимые наши группы: это люди старшего возраста, пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, невакцинированные.

- Мы постоянно обновляем алгоритмы ведения больных, применяем новые методики лечения для того, чтобы амбулаторная сеть справилась с этой нагрузкой. Того страха, который был у нас перед началом пандемии, когда нам это было неизвестно, нет. Мы знаем, как диагностировать и лечить, - уверена врач.

В регионе сегодня развернуты более 3500 коек в 30 медучреждениях для больных ковидом. Из них свободно более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медик развернут дополнительные койки для пациентов. В резерве сейчас более 5000 ранее перепрофилированных коек.

В Самарской области привиты более 1,647 миллиона жителей - 80 процентов от плана. К концу января ожидается поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции.